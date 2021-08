Enquête ouverte pour une pancarte antisémite brandie pendant une manifestation anti-pass sanitaire à Besançon

Une enquête pour provocation à la haine raciale est ouverte à Besançon, concernant une pancarte à caractère antisémite brandie pendant la manifestation du samedi 14 août dans les rues de la ville. La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) a porté plainte.

Une enquête pour provocation à la haine raciale est ouverte à Besançon, à cause d'une pancarte antisémite brandie pendant la manifestation contre le pass sanitaire du samedi 14 août. La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) a porté plainte au commissariat de Besançon ce mercredi, photo à l'appui, mais le visage de la personne qui tient la pancarte n'apparaît pas sur le cliché.

Les images de vidéosurveillance analysées

La photo a été prise au début de la manifestation et on y voit l'inscription "Le génocide des Goyim"(goyim signifie "non-juif") avec l'image d'une infirmière qui tient une seringue. "Les investigations ont débuté avec l'exploitation des images de vidéosurveillance de la ville afin d'identifier les différents protagonistes, les porteurs de pancartes", précise à l'AFP le commandant Christophe Touris, adjoint à la sûreté départementale, au commissariat de police de Besançon.

De son côté, la Licra Besançon Franche-Comté estime que "la crise sanitaire que nous traversons génère des comportements dont certains, sciemment, mettent en danger la cohésion républicaine en affichant, exprimant ouvertement des propos antisémites, en utilisant les plus vieilles et immondes accusations contre les juifs". Pour son président, Jérôme Conscience, "on ne peut pas afficher de pancarte antisémite de la sorte, sans que personne ne réagisse".

Un groupuscule d'extrême-droite au sein du cortège

Plus de 2000 personnes ont participé à la manifestation anti-pass sanitaire ce samedi 14 août à Besançon. Quelques militants d'extrême-droite se sont mêlés au cortège. "D'après ce qu'on nous a rapporté, une vingtaine d'activistes étaient regroupés autour de ces pancartes à Besançon, mais il y a eu un rejet massif des autres manifestants qui ont été nombreux à dire qu'ils ne voulaient pas être associés à ce type de pancartes", selon le commandant Christophe Touris.

La Licra Franche-Comté avait déjà signalé une pancarte à caractère antisémite pendant la manifestation anti-pass du samedi 7 août.

