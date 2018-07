Lamongerie, France

Que s'est-il passé ce mercredi après-midi à Lamongerie, à côté de Masseret, dans le Nord de la Corrèze ? Une enquête de gendarmerie doit le déterminer après qu'un homme de 57 ans, déficient mental, a commencé à se noyer dans un plan d'eau. La victime faisait partie d'un groupe de personnes vulnérables prises en charge par l'établissement spécialisé du Glandier.

Défaut d'encadrement ou non ?

C'est peu avant 14h que l'accident survient. L'homme, qui commence à se noyer, doit son salut à deux témoins qui lui portent assistance et prodiguent les premiers secours. Immédiatement, l'homme est évacué par hélicoptère et admis à l'hôpital de Limoges. D'abord plongé dans le coma, l'homme serait désormais conscient et se trouverait au sein du service réanimation. L'enquête confiée aux gendarmes devra notamment établir s'il y a eu, ou non, un défaut d'encadrement.