Enquête pour agressions sexuelles au centre de loisirs de Pléneuf-Val-André

Une enquête a été ouverte pour des faits d'agressions sexuelles commises il y a vingt-ans, au centre de loisirs de Pléneuf-Val-André dans les Côtes d'Armor. La gendarmerie recherche les témoignages de celles et ceux qui ont fréquenté la structure à l'été 2000.

Une enquête est en cours à la gendarmerie de Pléneuf-Val-André pour des faits d'atteintes volontaires à l'intégrité physique. Ces faits d'attouchements ou d'agressions sexuelles se seraient déroulés au centre de loisirs de Pléneuf-Val-André au cours de l'été 2000. Les enquêteurs cherchent à identifier toutes les personnes ayant fréquentées le centre à cette époque. Ces personnes sont aujourd'hui âgées aujourd'hui de 23 à 35 ans.

Un non-lieu prononcé l'an dernier

Ce n'est pas la première fois qu'une enquête de ce type est réalisée dans ce centre de loisirs. En novembre 2017, l'ancien directeur de la structure, un retraité de 64 ans avait été mis en examen pour agressions sexuelles. Deux familles avaient déposé plainte pour des faits commis entre 2012 et 2014. Mais après deux ans d'enquête et l'audition d'une centaine d'enfants et d'animateurs, la justice avait finalement innocenté cet homme. Une ordonnance de non-lieu avait été prononcée.

Une nouvelle plainte déposée

Une nouvelle plainte a été déposée il y a quelques semaines. Il s'agit d'une personne qui ne réside pas dans la région et qui évoque des faits intervenus au cours de l'été 2000. Aujourd'hui, il est complexe de retrouver la liste des enfants qui ont fréquenté le centre de loisirs à cette époque. Les gendarmes lancent donc un appel pour récolter ces témoignages. Vous pouvez contacter les enquêteurs au 02.96.72.22.18, ou par mail : bta.pleneuf-val-andre@gendarmerie.interieur.gouv.fr