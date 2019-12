Enquête pour soupçons de favoritisme sur des marchés publics : l'adjoint aux finances d'Orléans perquisitionné

Michel Martin, adjoint aux finances de la Ville d'Orléans depuis 2001 et directeur général d'ORCOM

Orléans, France

INFO FRANCE BLEU - Plusieurs perquisitions ont été menées, depuis décembre, par les gendarmes de la section de recherches d'Orléans dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte pour suspicions de favoritisme dans l'attribution de marchés publics.

Selon nos informations, le domicile personnel de Michel Martin à Orléans, adjoint (LR) aux finances de la Ville d'Orléans depuis 2001, a été perquisitionné, ainsi que le siège de son cabinet d'expertise comptable Orcom. La mairie d'Orléans et le siège de la Métropole ont reçu également la visite des enquêteurs.

La société d'économie mixte pour le développement orléanais perquisitionnée

Ce n'est pas tout. Le siège de la SEMDO, la société d'économie mixte pour le développement orléanais, a fait également l'objet d'une perquisition. Créée en 1976 et située avenue Jean Zay à Orléans, la SEMDO est présidée par Michel Martin : ce dernier a annoncé cette semaine en réunion du conseil d'administration qu'il avait été perquisitionné. Les bureaux du directeur de la SEMDO, Jean Karm, ont aussi été perquisitionnés.

Michel Martin, le 9 décembre 2019, le jour de la présentation du budget 2020 de la Ville d'Orléans au conseil municipal © Radio France - Anne Oger

Enfin, une perquisition a été diligentée au sein de l'entreprise Cesam qui appartient au Groupe Gabriel. Située à Saint-Jean-le-Blanc, cette société spécialisée "dans la création d'espaces sans amiante" est dirigée par Rodolphe Gabriel, l'un des fils de Germain Gabriel, le fondateur du groupe.

Enquête sur l'attribution de marchés publics

L'enquête menée par la S.R d'Orléans porterait sur l'attribution de plusieurs marchés publics. Des marchés publics très conséquents en termes financiers. L'enquête cherche à déterminer s'il y a eu des infractions dans l'attribution de ces marchés, autrement dit s'il y a eu du favoritisme.

Aucun commentaire du procureur d'Orléans

Selon nos informations, la période sur laquelle la gendarmerie enquête concerne la période actuelle, durant laquelle Olivier Carré est maire et président d'Orléans Métropole, mais aussi l'avant 2015, quand Serge Grouard était aux commandes de la Ville et Charles-Eric Lemaignen, de l'Agglo. Les enquêteurs ont désormais en leur possession un certain nombre de documents. Aucune audition n'a eu lieu pour le moment. Joint par France Bleu Orléans, le procureur de la République Nicolas Bessonne n'a souhaité faire aucun commentaire.

Michel Martin se dit "très serein"

Michel Martin, contacté par France Bleu Orléans, se dit "très serein" et "laisse la justice faire son travail". L'adjoint aux finances d'Orléans ajoute : "en tant qu'élu, je suis président non exécutif de la SEMDO, je préside le conseil d'administration. Mais _en ce qui concerne les engagements et les opérations, elles sont confiées à une direction générale qui a la signature des opérations_. Cette enquête porte, d'après ce qui m'a été dit, porte sur les marchés d'une entreprise, c'est ce que je sais aujourd'hui, je n'ai rien à voir avec cette enquête, je la laisse se dérouler."