Enquête pour féminicide en Dordogne : le mari mis en examen, il "ne comprend pas" ce qui s'est passé

Une longue barbe blanche peignée, des cheveux longs et des lunettes, une blouse bleue élimée sur les épaules, et des savates aux pieds. L'homme de 71 ans soupçonné de féminicide en Dordogne est passé dans le bureau de la juge d'instruction ce mardi 27 décembre. Elle lui a signifié sa mise en examen, pour avoir volontairement donné la mort à son épouse dans la nuit du réveillon dimanche, dans leur maison de Saint-Pierre-d'Eyraud.

ⓘ Publicité

Il dit qu'il n'a pas tué son épouse

La bâtisse, entourée de haies hirsutes et mal entretenues, est à la sortie du petit village, juste avant les champs. Le 25 décembre au matin, c'est le septuagénaire qui a appelé les pompiers. Sa femme est au sol, dans la salle à vivre de la maison, où un lit a été installé. La médecin trouve la position du corps et les blessures étranges. La femme de 64 ans a des ecchymoses sur le visage. Les pompiers appellent la gendarmerie. Le septuagénaire est placé en garde à vue.

Selon son avocat, Me Morand-Monteil, l'homme a des propos parfois confus et dit "ne pas comprendre" ce qui s'est passé. En tout cas, le septuagénaire assure qu'il n'a pas tué son épouse. Et selon son avocat, le rapport provisoire d'autopsie indique que les tuméfactions sur le visage ne seraient, a priori, pas à l'origine du décès.

Le septuagénaire placé en détention provisoire

Mais ce n'est que la version de la défense. Le parquet n'a pas encore communiqué sur les éléments qui l'ont poussé à demander la mise en examen du suspect pour meurtre sur conjoint. En tout cas, la juge d'instruction a estimé que les soupçons étaient suffisamment graves et concordants. L'homme a déjà été condamné en 1995, pour viol sur mineur, à une peine de douze ans. Il s'était installé à Saint-Pierre-d'Eyraud avec son épouse suite à sa sortie de prison, grâce à sa sœur qui connaissait les propriétaires.

En fin de matinée, il est entré à petits pas dans la salle d'audience, face la juge des libertés et de la détention. Elle a décidé de son placement en détention provisoire à la maison d'arrêt de Périgueux, pour prévenir les risques de "pressions sur les témoins et la famille", de "renouvellement de l'infraction", et assurer les "garanties de représentation". "Pour combien de temps", demande l'homme, qui semble avoir du mal à comprendre. "Cela peut durer jusqu'à un an". "Un an ?", s'exclame-t-il, avant de repartir encadré par les gendarmes.