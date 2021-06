Enquête pour viol : l’avocat Juan Branco a été placé en garde à vue

L’avocat Juan Branco a été entendu dans le cadre d’une enquête pour viol et il a été mis en garde à vue a appris franceinfo de source proche ce mardi. Il avait été convoqué dans le cadre de cette enquête, après une main courante déposée jeudi 29 avril. C'est une jeune femme de 20 ans qui avait déposé cette main courante contre l'avocat au commissariat du 14e arrondissement de Paris.

L'avocat s'explique sur Facebook

Dans un long message publié sur Facebook, Juan Branco, proche de La France insoumise, réfutait ces accusations et contestait "tout rapport non consenti". Ce message avait été publié sur Facebook le lendemain du dépôt de la main courante. L'avocat racontait avoir rencontré la jeune femme, via Instagram. Ils avaient passé ensuite la nuit au domicile de l’avocat, selon le témoignage de Juan Branco.

La jeune femme était partie le lendemain, après l’avoir "embrassé, sur le visage, sur les lèvres". Elle "m’a souri et est partie". Elle était revenue récupérer ces affaires le soir, "elle était froide et troublée". "Elle m’a dit que c’était allé trop vite, que ça ne lui était jamais arrivé". "Elle m’a alors dit qu’elle était allée à la police le lendemain. Qu’elle avait déposé une main courante, car deux amies à qui elle avait parlé le lui avaient suggéré", affirmait-il dans ce post Facebook.

L'avocat Juan Branco

Le trentenaire est l’avocat de l’artiste russe Piotr Pavlenski qui a participé à l’affaire de la sextape de Benjamin Griveaux. Il défend aussi Christophe Dettinger, le boxeur filmé en train de frapper deux gendarmes lors d’une mobilisation des "Gilets jaunes". Il est également le conseil de Maxime Nicolle, alias Fly Rider, "Gilet jaune" actif sur les réseaux sociaux.