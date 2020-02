Enquête pour viols ouverte à Saint-Jean-Pied-de-Port

Saint-Jean-Pied-de-Port, France

Investigations délicates pour la gendarmerie. Les enquêteurs travaillent sur deux plaintes pour viol déposées par deux jeunes filles scolarisées au lycée de Navarre sur la commune de Garazi. Deux garçons, qui suivent leur cursus dans le même établissement, ont été placés en garde à vue la semaine dernière et entendus par les enquêteurs. Ils sont âgés de 17 et 18 ans. Ils ont ensuite été remis en liberté.

L’enquête se poursuit

Pour l'instant personne dans cette affaire n'a été mis en examen et l’enquête préliminaire se poursuit sous les ordres du parquet de Bayonne. L'objectif est de confirmer ou d'infirmer les propos des uns et des autres et de trouver des preuves.

Du coté de l'éducation nationale, on précise qu'un conseil de discipline va se tenir dans les prochains jours au lycée de Navarre. Une procédure classique qui doit se dérouler dans les dix jours qui suivent les faits. D'ici là les deux jeunes garçons ont été exclus de l’établissement à titre conservatoire.