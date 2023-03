Enquête suite à des tentatives d'enlèvement de fillettes à La Mongie et Bagnères-de-Bigorre

Les gendarmes des Hautes-Pyrénées appellent à la vigilance suite à des suspicions d'affaires de tentative d'enlèvement de deux fillettes, dans le secteur de Bagnères-de-Bigorre. Deux plaintes ont été déposées confirme le parquet de Tarbes. Un portrait-robot est relayé pour alerter la population.

La première affaire aurait eu lieu à la station de ski de La Mongie le 12 mars et l'autre à Bagnères-de-Bigorre le 17 mars. La gendarmerie de Bagnères-de-Bigorre enquête sur ces événement. Un communiqué transmis par la brigade ajoute : "Les éléments fournis par les victimes et les témoins ne permettent pas d'affirmer que les deux tentatives d'événements sont liées entre elles".

Description du suspect

Selon le portrait-robot, le suspect serait "un homme qui a entre 40 et 50 ans, métis plutôt clair de peau, cheveux courts noirs et blancs, sourcils épais qui ne se rejoignent pas au centre mais avec quelques poils au milieu, un grain de beauté vers l'extrémité extérieur de son œil droit. Yeux marrons, petits cils, gros nez avec des poils qui sortent des narines, et un os saillant comme si il avait une bosse en haut du nez presque entre les deux yeux. Une boucle d'oreille type diamant sur l'oreille gauche et une couronne couleur or du même côté sur sa dentition. Une bague type alliance à sa main gauche couleur argent."

Appelez le 17 si vous avez des informations

Le parquet de Tarbes précise que "dans les deux cas, la mineure a déclaré qu'un homme s'était approché d'elle et avait essayé de l'attraper par le bras mais qu'elle avait réussi à s'enfuir". "Des vérifications sur les éventuelles vidéosurveillances dans les environs des faits sont en cours" selon la procureure Bérengère Prud'homme.