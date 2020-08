Enquête sur l'attentat de Strasbourg : un suspect remis en liberté sous bracelet électronique

Il est soupçonné d'être impliqué dans la fourniture d'un revolver au terroriste de l'attentat de Strasbourg en 2018. Un homme est remis en liberté, assigné à résidence et sous surveillance électronique.

L'information a été révélée mardi 4 août au soir par les Dernières Nouvelles d'Alsace, et est confirmée ce mercredi par une source judiciaire. Un homme incarcéré depuis le février 2019, soupçonné d'être impliqué dans l'obtention d'un revolver par Chérif Chekatt, l'auteur de l'attentat de Strasbourg en 2018, a été remis en liberté sous bracelet électronique.

Le juge des libertés et de la détention a ordonné de ne pas prolonger la détention provisoire de ce suspect, notamment pour des raisons de santé. Le suspect est assigné à résidence.

Soupçonné d'avoir aidé le terroriste à se procurer un revolver

Deux membres de la famille de cet homme avaient déjà été remis en liberté en mars dernier, sous contrôle judiciaire en mars. L'un avait fait une grève de la faim. Ils restent mis en examen pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle" et "détention et cession d'arme de catégorie B en réunion et en relation avec une entreprise terroriste". Tous trois nient avoir été au courant du projet terroriste de Chérif Chekatt, qui a tué cinq personnes aux abords du marché de Noël de Strasbourg, le 11 décembre 2018.

Au moins cinq personnes sont mises en examen dans le cadre de cette enquête, toutes soupçonnées d'être liées à la fourniture d'armes au terroriste strasbourgeois.