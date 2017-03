Enquête sur la campagne Fillon en Chine : Laurent Wauquiez se défend, "pas un euro de la Région dépensé" selon lui

Laurent Wauquiez s’est exprimé vendredi après l'annonce de l'ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet de Lyon. Il est soupçonné d’avoir profité d’un voyage de la région Auvergne Rhône-Alpes en Chine pour lever des fonds pour François Fillon. Il parle d'"écœurement".

La justice soupçonne Laurent Wauquiez d'avoir profité d'un déplacement en Chine au mois de février en tant que président de la Région Auvergne Rhône-Alpes pour participer à une soirée de soutien à François Fillon. Une soirée qui a aussi été suivie d’un appel aux dons. Une enquête a d'ailleurs été ouverte pour déterminer si de l'argent public a été dépensé pour la campagne du candidat du parti Les Républicains à la Présidentielle.

Ce vendredi Laurent Wauquiez est revenu sur la perquisition qui a eu lieu à Région. Une réponse faite lors d'une visite aux ACC, les Ateliers de Construction du Centre à Clermont-Ferrand. Le président de la Région Auvergne Rhône-Alpes a tenu a faire le point sur les documents saisis.

« Ce sont des documents qui attestent qu’il n'y a pas eu un euro de dépensé de la Région. Et cela c’est essentiel. Il n'y a pas eu un euro de la Région de dépensé.Il est d’ailleurs étonnant que ce recours n'ait été fait que par un élu seul, qui n'est même pas supporté par les autres groupes de l'opposition. Parce que je pense que tout le monde trouve que les limites de l'écœurement ont été franchies. En tout cas que les choses soient claires : d’abord aucun enrichissement personnel, ce n’est même pas en cause. Et ensuite aucun euro de la Région. On apportera toutes les preuves de transparence. »

"Écœurement"

C'est Stéphane Gemmani, conseiller régional du groupe «socialiste et démocrate», qui avait envoyé un courrier au procureur de la République.