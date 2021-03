Faillite du SCB : l'enquête relancée

L’équipe dirigeante du Sporting version 2010-2017 était à nouveau réunie en ce début de semaine. Mais en déplacement et sur un tout autre terrain : celui de l’audition et des interrogatoires policiers. Les neuf membres dirigeant la SASP Sporting Club de Bastia étaient convoqués à Ajaccio, au siège de la PJ Régionale, afin de répondre aux questions du service des affaires économiques et financières en charge de l’enquête. C’était une première depuis l'ouverture de l’information judiciaire en 2019 et la nomination d'un juge d'instruction. Ces derniers ont passé, pour certains, près de 48h en garde à vue entre lundi et mercredi, longuement questionnés sur ce volumineux dossier et ses diverses imbrications comme les interactions et les flux d'argent supposés entre la SAS gérante du club et la société UNITI , gérante de biens et d’activités annexes et au sein de laquelle on retrouve les mêmes actionnaires.

Pas de mise en examen dans l'immédiat

13 personnes au total ont été entendues par les enquêteurs, toutes en sont ressorties avant mercredi soir, sans passage devant le magistrat instructeur qui siège à Bastia. Partie remise. Ce sera la prochaine étape de cette information judiciaire : une convocation au Palais de Justice Bastiais pour une deuxième séance d’explication dans le bureau du juge Meindl. Ce dernier appréciera alors s’il faut, ou non, procéder à des mises en examen et sur quels chefs d’inculpation.

"Une garde à vue attendue" selon Me Pinelli

Première garde à vue pour l'ancien président du SCB, Pierre Marie Géronimi © Maxppp - Gérard Baldocchi

A Ajaccio, le rythme des interrogatoires a surtout été soutenu pour l’ancien président du club, Pierre Marie Géronimi, assisté de son avocat, Me Julien Pinelli du barreau de Marseille. Pour ce dernier « cette garde à vue a été l’occasion pour Mr Géronimi de pouvoir enfin s’expliquer sur les accusations dont il fait l’objet et qu’il conteste formellement, l’occasion de pouvoir enfin s’expliquer et de livrer sa vérité (…) il l’a fait avec la plus grande transparence, de façon détaillée et précise, de façon à fixer définitivement sa position ».

Me Julien Pinelli, en charge du dossier de PM Géronimi depuis 2018 © Maxppp - Cyril Sollier

Ces gardes à vues pourraient donc déboucher à court terme sur une deuxième vague de mises en examen qui toucherait "le cercle des dirigeants" sur la ligne de cette information judiciaire ouverte pour escroquerie, banqueroute et abus de biens sociaux. Ils pourraient ainsi rejoindre les deux seuls mis en examen depuis février 2019 dans ce dossier, l’expert-comptable et le commissaire aux comptes du club. Dans la foulée, en juin 2019, les locaux de la Ligue de football professionnel (LFP) et de la Fédération française de football (FFF) avaient été perquisitionnés par la police judiciaire d'Ajaccio. En février 2020, des fonctionnaires des impôts avaient été placés en garde à vue pour tenter de comprendre pourquoi le club avait pu bénéficier d'aménagement d'impôts pendant des années et s'il y avait eu un "soutien abusif" des services fiscaux.

La dette du club bastiais, après l’intervention du liquidateur judiciaire, a été établie à 18 millions d'euros. Le dossier de liquidation de la SASP a été dépaysé vers le tribunal de commerce de Lyon en avril 2020.