Enquête sur la mort d'un piéton de 44 ans à Sète

Un homme de 44 ans a été retrouvé mort sur la chaussée dans le centre de Sète ce mardi. Le conducteur d'un camion est en garde à vue. C'est un témoin qui a permis de le retrouver

Que s'est il passé à Sète ce mardi boulevard de Verdun, cette avenue en centre ville, derrière la gare? Un homme de 44 ans a été retrouvé mort sur la chaussée en plein jour ce mercredi midi. Les enquêteurs ont un suspect, retrouvé grâce à un témoin qui a eu un sacré réflexe.

Une course poursuite dans le centre de Sète

Ce pompier était en ville, hors service, avec son fils en ce début d'après-midi. Il est 13h30 quand il aperçoit un corps étendu sur la chaussée, inanimé. Il n'y a plus rien à faire: cet homme est mort et semble avoir été percuté par un gros véhicule. A ce moment là le témoin aperçoit à quelques centaines de mètres de là un camion qui s'éloigne. Dans le doute, il hèle un scooter et lui demande de suivre le poids lourds. Le pilote du scooter part à sa poursuite. Et alors qu'il est près du commissariat, il va tout expliquer aux policiers qui arrêtent le chauffeur immédiatement après. Il a été placé en garde à vue.

Témoins et images et vidéosurveillance

Cet homme conduisait un gros camion de chantier. Il a été entendu mais on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. A-t-il percuté le piéton? Si oui a-t-il pris la fuite ou n'a-t-il rien vu? Les policiers vont recueillir les témoignages et visionner la vidéosurveillance.

La victime a été très rapidement identifié par sa famille. Il s'agit d'un habitant du quartier.