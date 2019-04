Enquête sur la mort de Pierre Guépratte : "La famille se sent abandonnée, elle a besoin de soutien"

Saint-Hilaire-du-Harcouët, France

Maître Chastant-Morand, vous êtes avocate au barreau de Paris. Vous représentez une famille de Saint-Hilaire-du-Harcouët (Manche) pour qui un drame a eu lieu fin 2017. Pouvez-vous nous raconter ce qui s’est passé pour eux ?

Marie-Christine Chastant-Morand : "J'interviens pour les parents et la sœur du jeune Pierre Guépratte. Ce garçon de 20 ans a été retrouvé le 20 novembre 2017, pendu sous un pont à Saint-Hilaire-du-Harcouët."

À partir de ce jeudi 25 et pendant une semaine, il va y avoir notamment dans la commune de Saint-Hilaire sept panneaux publicitaires à la demande de la famille. Expliquez-nous cette initiative.

"C'est une famille tout à fait désemparée. Les faits remontent à un an et demi, ça fait un certain temps et la famille ne croit absolument pas à la thèse du suicide. Elle a sollicité un certain nombre de choses dont la première, essentielle, est l'exhumation du corps avec une autopsie qui n'a jamais eu lieu."

C'est aujourd'hui ce que réclame la famille, une autopsie.

"La famille le demande déjà depuis près d'une année ! Elle n'arrête pas de demander qu'un expert légiste soit désigné pour effectuer, sur le corps de Pierre, des constatations médico-légales. Il y a d'ailleurs une information qui a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par les proches. Dans le cours de cette information, ils demandent cette autopsie."

Cette initiative, elle sert à diffuser ce message, cette revendication sur la place publique ? Pour que les gens se souviennent ?

"Ce qu'il y a, c'est qu'ils demandent que des mesures concrètes soient effectivement prises. Comme cette autopsie. Pour eux, c'est une clé importante. L'autopsie va permettre d'examiner le corps de Pierre, et de savoir ce qu'il y a ! Si, par exemple, il y a eu des fractures cervicales ou autre ! Mais cette mesure apparaît indispensable. Et ils ont le sentiment d'être extrêmement isolés et moralement dans une situation très difficile. C'est la raison pour laquelle l'idée leur est venue d'organiser cette location de panneaux publicitaires. C'est une petite manifestation d'hommage, d'abord à leur fils ... et d'autre part, il y a ce besoin de partager et d'avoir un soutien. Je dois le dire, ils se sentent un peu abandonnés."

En tant qu'avocate, est-ce que cette demande d'autopsie est réaliste selon vous, alors qu'elle traîne déjà depuis des mois ?

"Ce que je regrette, c'est que l'exhumation n'ait pas pu avoir lieu, mais il n'est jamais trop tard. Mais par contre, il faut le faire le plus vite possible ! On sait qu'il y a toujours des risques de dépérissement de preuves ! Il ne faut pas se le cacher. C'est dommage, le temps passé est problématique, et il ne faut pas que ça dure encore davantage. Voilà le vœu des parents."