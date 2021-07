Enquete sur la mort de Steve : la ville de Nantes placée sous statut de "témoin assisté"

La ville de Nantes et Nantes Métropole ont été placées sous statut de "témoin assisté" après avoir été entendues jeudi dans le cadre de l’instruction judiciaire concernant le décès de Steve Maia Caniço dans la nuit du 21 au 22 juin 2019. La Ville et la Métropole étaient représentées par un membre de la direction générale des services. Selon ses avocats, maitre Hervé Temine du barreau de Paris et maitre Fabian Lahaie, du barreau de Rennes, ils ont répondu aux questions sur la préparation de l’édition 2019 de la fête de la musique à Nantes, fete au cours de laquelle Steve était tombé dans la Loire au moment d'une charge de police.

