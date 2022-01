Enquête sur le corps calciné retrouvé dans une voiture près de Montbéliard : la piste du suicide privilégiée

Un corps avait été retrouvé dans une voiture calcinée à Saint-Maurice-Colombier lundi dernier, le 10 janvier. Les différentes expertises et analyses ADN confirment ce mercredi qu'il s'agit de l'utilisateur habituel du véhicule, un Audincourtois de 49 ans. L'enquête s'oriente vers un suicide.

"La thèse du suicide est privilégiée, plusieurs éléments permettent de l'étoffer", explique la procureure de Montbéliard, Ariane Combarel, ce mercredi, quelques jours après la découverte d'un corps calciné à Saint-Maurice Colombier, dans le Pays de Montbéliard. Le lundi 10 janvier, un promeneur signale une voiture en feu à proximité du hameau d'Echelotte. Les secours découvrent à l'intérieur un corps, totalement méconnaissable.

Les différentes expertises et analyses ADN confirment qu'il s'agit de l'utilisateur habituel du véhicule, un Audincourtois de 49 ans, condamné pour meurtre il y a 22 ans. Est-ce un homicide ou un suicide ? La piste du suicide est privilégiée.

"Après exploitation des caméras de vidéosurveillance et de ses dépenses, on peut voir cet homme se rendre dans deux stations essence, quelques heures avant sa mort. Il met une première fois le plein dans sa voiture, et rempli la deuxième fois un jerrican d'essence", précise la procureure. En revanche, le motif n'est pas connu.