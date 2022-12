Enquête sur le viol d'une réfugiée ukrainienne en Dordogne : le principal suspect arrêté à Strasbourg

Un homme a été mis en examen après le viol d'une jeune réfugiée ukrainienne en Dordogne. C'est une information France Bleu Périgord confirmée par le parquet de Périgueux. Six mois après l'ouverture d'une enquête pour des faits de viol commis à Boulazac dans la nuit du 5 au 6 juin dernier, ce jeune homme de 28 ans a été arrêté à Strasbourg le 13 décembre dernier.

Recherché depuis six mois

Il est le principal suspect dans cette affaire. La victime l'accuse de l'avoir violée lors d'une soirée . Des images de vidéo surveillance d'un commerce tournées où on le voit avec la jeune femme ont permis de l'identifier formellement. Depuis le dépôt de plainte de la victime, l'homme était introuvable et un mandat de recherche a été émis à son encontre à la mi-juin selon la Procureure de la République de Périgueux, Solène Belaouar, pour permettre son placement en garde-à-vue dès qu'il serait arrêté en France.

Expulsé d'Allemagne, arrêté à Strasbourg

Le jeune Afghan a été retrouvé à Strasbourg le 13 décembre suite à son expulsion d'Allemagne dans le cadre des accords de Dublin explique la Procureure de la République de Périgueux, Solène Belaouar. Ces derniers obligent à un pays européen de renvoyer un réfugié dans le premier pays où il est arrivé et où il a fait sa demande. Le jeune réfugié a été renvoyé en France et c'est au moment de vérifier son identité que les policiers se sont rendus compte qu'il était sous le coup d'un mandat de recherche.

Mis en examen, il nie les faits

Le suspect a ensuite été transféré à Périgueux où il a été entendu par un juge d'instruction. Le jeune homme a été mis en examen pour viol et placé en détention provisoire. Le jeune Afghan nie les faits. Ce dernier est arrivé en France en août 2020 et il a fait une demande d'asile pour pouvoir rester ici. Sa demande a été rejetée et il explique son départ pour cette raison, car il affirme avoir voulu tenter sa chance dans un autre pays européen.

La victime est repartie en Ukraine

Depuis juin dernier, la victime, une jeune femme de 21 ans, est retournée dans son pays déclare la Procureure de la République de Périgueux. Elle s'était réfugiée en Dordogne pour fuir le conflit. Depuis l'interpellation du suspect, elle n'a pas encore été réentendue par la justice française. Elle pourrait soit revenir en France, soit être entendue par la police ukrainienne dans le cadre d'une commission rogatoire internationale.

En juin dernier, cette jeune femme avait été examinée par un médecin de l'UMJ (unité médico judiciaire) et un certificat médical qui atteste de violences et notamment de contraintes a été délivré. L'enquête est toujours en cours et elle est menée par les enquêteurs de la brigade de sûreté urbaine (la BSU) du commissariat de Périgueux.