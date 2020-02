Enquête sur les notes de frais du maire d'Orléans : Olivier Carré auditionné par la police

Orléans, France

Le maire d'Orléans Olivier Carré est entendu depuis le début d'après-midi, ce jeudi, dans les locaux du commissariat de police d'Orléans, indique le procureur Nicolas Bessone. Il doit répondre aux enquêteurs de la brigade financière de la DIPJ (direction interrégionale de la police judiciaire) dans le cadre de l'enquête contre X, ouverte en septembre 2019 par le procureur de la République, au sujet des frais de déplacement et d'hôtel du maire d'Orléans.

Dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte en septembre 2019

Cette enquête fait suite à un article du Canard enchaîné, le 12 juin 2019, épinglant Olivier Carré pour des voyages et des séjours dans des hôtels de luxe aux frais de la Ville entre 2015 et 2019. Le maire d'Orléans avait dénoncé une campagne destinée à lui nuire et à l'empêcher de se représenter en mars 2020. Il avait toutefois reconnu avoir séjourné dans certains hôtels à plus de 400 euros la nuit et ensuite fait voter un encadrement des frais de déplacement des élus en juillet par le conseil municipal d'Orléans.

La première adjointe convoquée vendredi 7 février par la police

Olivier Carré n'est pas le seul à être convoqué par la police dans le cadre de cette enquête préliminaire : sa première adjointe Muriel Sauvegrain doit être entendue ce vendredi au commissariat. C'est elle qui a signé et validé les ordres de mission du maire controversés. En revanche, la Ville d'Orléans indique qu'aucun fonctionnaire de la collectivité ou chef de service n'a été convoqué ou auditionné par la police.

Quelles suites à ces auditions ?

Quelles suites seront données à ces auditions face aux policiers ? Soit l'affaire est classée sans suite ("tout cela fait pschiit!", avait dit Olivier Carré le 12 juin 2019), soit elle donne lieu à l'ouverture d'une information judiciaire, soit le maire et/ou d'autres personnes sont renvoyées directement devant le tribunal.

A moins d'un mois et demi des élections municipales, cette audition du maire d'Orléans devant les policiers de la brigade financière ne manquera pas d'agiter la campagne électorale. Olivier Carré, maire depuis 2015, est en effet soutenu par La République en Marche et le Modem, et doit faire face à une division de sa majorité municipale depuis juin dernier.

De quoi animer la campagne municipale

L'ancien maire Serge Grouard (LR), qui a démissionné de son poste d'adjoint au maire une semaine après les révélations du Canard enchaîné, est lui aussi candidat le 15 mars prochain. Le socialiste Baptiste Chapuis, candidat également, s'était interrogé, dès le11 juin 2019 : "est-ce aux orléanais de payer les sorties d'Olivier Carré avec ses proches dans les palaces parisiens à moins d'une heure d'Orléans, ou encore de payer les hôtels de luxe à Las Vegas ?"