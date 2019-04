Enquête ultra rapide dans la destruction de quatre radars dans Loire

Saint-Étienne, France

Vendredi dernier, l'enquête menée en moins de deux mois s'est achevée sur l'interpellation de neuf personnes nouvelles, en plus des deux incendiaires pris sur le fait ce soir-là. Ce qui porte à onze le nombre total de personnes mises en cause dans cette série d'incendies volontaires de radars.

Onze suspects

Le procureur de la république, David Charmatz se félicite de la réactivité de la gendarmerie ce soir là et de la rapidité de l’enquête. Quand aux auteurs des faits, ils ont découvert durant leur garde à vue, la gravité des faits et de la sanction encourue explique David Charmatz.

Ces onze personnes sont passées aux aveux et ont reconnu être à l’origine de la destruction, par incendie, avec le même mode opératoire de quatre radars sur les cinq destructions dont est saisi le juge d'instruction.

Une peine alourdie

"La peine encourue pour une destruction par incendie est de dix ans en matière délictuelle" explique le procureur, "peut-être qu’ils n’en mesuraient pas l’importance et encore moins du fait que c’était organisé, planifié, programmé en bande organisée" détaille-t-il. "On passe alors à une qualification criminelle qui fait qu’on encourt une peine de vingt ans. Bien évidemment, il est fort peu probable que ce soit le type de peine qu’ils reçoivent" conclut David Charmatz.

Le juge d'instruction chargé du dossier n'a pas encore décidé quelle juridiction instruira le procès, s'il s'agit de la cour d'assise ou du tribunal correctionnel, mais une chose est presque sûre, les onze personnes interpellées seront jugées lors de la même audience.

Le procureur David Charmatz et le commandant Thierry Cassagnes Gourdon

Après l'incendie du radar de Veauche, le dernier, les gendarmes ont monté une souricière : ils ont pris en flagrant délit deux des incendiaires, ce qui les a mené aux neuf autres auteurs de dégradations explique le chef d'escadron, Thierry Cassagnes-Gourdon, commandant de la compagnie de Montbrison.

Il salue "l'excellente réaction des personnels du PSIG de Montbrison qui ont eu l’idée d’aller vérifier le troisième radar qui était sur la commune de Veauche. A partir de là, ils constatent qu’il y a des pneus autour. Ils ont donc monté de suite une surveillance aux abords et quand ils ont vu, quelques minutes plus tard, les individus arriver, mettre le feu avec de l’essence. Ils sont intervenus et ont récupéré de suite un des auteurs. À partir de là, ça a permis de procéder aux investigations et aux vérifications qui ont permis de confondre les neuf autres auteurs qui ont été interpellés mercredi dernier" détaille le commandant Thierry Cassagnes-Gourdon.

Un cinquième radar incendié

Pour l'instant, il reste encore une inconnue à propos de l'incendie du radar fixe de la Versanne sur la D1082. Il a été incendié avec la même méthode, des pneus enflammés, mais les onze interpellés nient leur participation dans cette destruction du cinquième radar. Celui là avait été incendié deux jours plus tôt.