Une Iranienne menacée d'expulsion par la préfecture de Savoie

Plusieurs jours après sa remise en liberté, difficile de savoir où se situe cette femme iranienne, mais il est certain qu'elle reste déterminée à rejoindre l'Angleterre. Cette trentenaire est visée par une Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF) émise par la préfecture de Savoie, selon des révélations de nos confrères de Mediapart que nous avons pu confirmer.

Opposante du régime iranien

Cette femme est arrivée en France depuis l'Italie en décembre dernier. Elle aurait participée en Iran aux manifestations contre le régime en place, une opposition réprimée dans la violence par la dictature iranienne. Ce mouvement a commencé en septembre dernier, suite à la mort de Mahsa Amini, une jeune femme qui ne portait pas "correctement" le voile dans la rue, alors qu'il est obligatoire.

Depuis, de nombreux iraniens fuient la dictature et la répression du régime, comme cette trentenaire qui est arrivée en France. Son compagnon est en Angleterre, alors elle cherche à le rejoindre par peur d'être rattrapée par le régime iranien. Alors que selon Reuters, plus de 500 personnes sont déjà mortes dans les manifestations contre le régime, sans compter tous ceux qui ont été exécutés.

Arrêtée à l'aéroport de Chambéry Savoie-Mont-Blanc

Selon nos informations, elle affirme avoir été détenue dans le pays du Golfe Persique par la police suite à son implication dans les manifestations. Cette femme aurait réussi à prendre la fuite du contrôle policier avant de quitter le pays. À son arrivée en France, on lui notifie une première fois qu'elle doit effectuer une demande d'asile. Cette trentenaire répond qu'elle cherche seulement à rejoindre l'Angleterre.

"Je préfère mourir ici que de rentrer en Iran"

Elle est alors retrouvée à l'aéroport de Chambéry Savoie-Mont-Blanc, le 15 janvier dernier. Elle est arrêtée par la Police Aux Frontières (PAF), alors qu'elle cherche à embarquer sur un vol pour l'Angleterre en possession d'un faux passeport. Selon des personnes en contact avec cette Iranienne, elle est ensuite placée au centre de rétention provisoire de Modane.

Remise en liberté

Le lendemain, elle a été transférée au Centre de Rétention Administrative (CRA) de Cornebarrieu, située juste à côté de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. "Elle était choquée, désorientée et elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait" témoigne une bénévole d'une association qui intervient au CRA. Pendant deux jours, elle est restée dans l'enceinte du bâtiment, avant de passer devant la justice.

Son avocat, Me Mazéas, explique avoir attaqué cette décision sur sept irrégularités du dossier contre cette réfugiée. Une seule aurait été retenue par le juge des libertés et des détentions. Celle-ci concernerait l'absence d'un interprète, selon nos informations. C'est une forme de déception pour les bénévoles engagés sur ce CRA, qui ne comprennent pas la volonté d'expulser cette Iranienne. L'association s'émeut de cette situation et demande à l'État de transmettre une consigne aux préfectures pour mettre fin aux OQTF visant des Iraniens.

Prise de contact avec les autorités iraniennes

"Je préfère mourir ici que de rentrer en Iran", a confiée cette jeune femme à une bénévole de la Cimade, une association de soutien des réfugiés en France. Depuis sa remise en liberté, les associations n'ont plus de contact avec elle, mais ils affirment que cette Iranienne va de nouveau tenter de rejoindre son compagnon en Angleterre. "On a passé une ligne rouge avec ce genre de cas", réagit une des bénévoles.

Selon plusieurs témoignages que nous avons pu recueillir, certains interlocuteurs pensent que ce cas comme d'autres sont liés à "une course aux chiffres des préfectures pour avoir de plus en plus d'OQTF". Comme le veut la procédure, la préfecture de Savoie a pris contact avec le consulat de l'Iran à Paris, afin de préparer l'expulsion de cette ressortissante Iranienne. Seulement, cette dernière serait recherché par les autorités de Téhéran pour son implication dans les manifestations.

Contactée, la préfecture de Savoie n'avait pas donné suite à nos demandes d'entretien, ce lundi à 20h00.