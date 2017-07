Les enquêtes sur les incendies dans les Alpes-Maritimes sont difficiles à mener

Les gendarmes enquêtent toujours sur les incendies de Castagniers et de Carros pour savoir ce qui s'est passé. Aucune piste n'est écartée.

Les mots de la procureur de la république de Grasse parlant de l'incendie de Carros n'ont pas tendance à rassurer la population. "Des éléments de l'enquête laissent à penser que l'incendie serait d'origine volontaire" explique Fabienne Atzori . Elle relaye ainsi la suspicion de la gendarmerie qui sur les deux sinistres (Castagniers et Carros) n'a pour l'instant rien conclu. Un groupe d'enquête a été mis en place. Il est constitué de gendarmes et de spécialistes des forêts. Ce sont eux qui parcourent les massifs à la recherche de traces indiquant peut-être qu'il s'agit d'un acte délibéré. Toutefois pour l'instant rien n'est sûr. "On cherche et on vérifie toutes les hypothèses, indique une source proche de l'enquête. On a bien un témoin qui dit avoir vu quelqu'un roder sur l'incendie de Carros, mais ce ne sont que des pistes". Dans le village de Carros justement on est du coup inquiet car l'hypothèse d'un incendiaire ou pyromane qui se ballade en ce moment dans les massifs ne rassure personne. Les conditions météo restent propice à un démarrage de feux à n'importe quel moment de la journée.