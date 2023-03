Enregistrement des policiers de la Brav-M : deux manifestants portent plainte

Deux manifestants ont décidé de porter plainte après leur arrestation par des policiers des Brav-M à Paris, indique leur avocat Arié Alimi ce dimanche à franceinfo. Dans un enregistrement de leur arrestatio n , on entend des policiers de cette brigade insulter et humilier sept manifestants et même frapper l'un d'entre eux.

L'un des deux manifestants, Souleymane, porte plainte pour "agression sexuelle" et "menace de commettre le crime de viol" contre l'un des policiers, ainsi que "violation des libertés individuelles", "violences", "faux en écriture publique" avec les circonstances aggravantes que ces faits ont été commis par des policiers et que ces derniers ont agi ainsi en raison de sa couleur de peau. Souleymane était le seul homme noir dans le groupe de sept personnes arrêtées lundi.

"Les policiers avaient quelque chose contre moi"

Dans l'enregistrement, Souleymane est le manifestant le plus pris à partie par les policiers des Brav-M. Insulté et frappé, ce manifestant dénonce aussi une agression sexuelle de la part d'un fonctionnaire. Une séquence qui intervient avant l'enregistrement, lors des palpations. Souleymane assure que le policier l'a "attrapé par le sexe". Dans l'enregistrement, on entend le fonctionnaire dire "tu sais, moi je peux venir dormir avec toi si tu veux... -Eh ben on y va", répond promptement le jeune homme. Le policier reprend "...et c'est le premier qui bande qui encule l'autre", reprend le policier.

Ce jeune Tchadien de 23 ans disait dans un premier temps ne pas vouloir porter plainte "par peur". Il explique aujourd'hui pourquoi il a changé d'avis : "Je veux montrer que j'ai été pris à partie, que les policiers avaient quelque chose contre moi", explique Souleymane. "Probablement en raison de ma couleur de peau", ajoute-t-il. Le fait que l'enregistrement ait été diffusé a aussi compté dans son choix, assure ce manifestant.

Une autre manifestante a décidé de porter plainte. Il s'agit de Salomé, une étudiante en sciences sociales de 22 ans. C'est elle qui a décidé de diffuser l'enregistrement réalisé par un autre manifestant. Salomé a décidé de porter plainte pour "atteinte à la liberté individuelle", "violence en réunion par personne dépositaire de l'autorité publique et complicité", "faux en écriture publique et complicité de faux en écriture publique". Une plainte contre X, contre le préfet de police de Paris et contre le procureur de Paris. Salomé assure que les policiers ont écrit de faux procès-verbaux pour justifier les interpellations.

Les deux plaintes seront adressées dès ce lundi matin au parquet de Paris, indique à franceinfo l'avocat des deux manifestants, Arié Alimi. Le parquet de Paris a de son côté ouvert une enquête judiciaire , tandis que le préfet de police de Paris a saisi l'IGPN, la police des polices sur cette affaire.