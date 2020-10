Enseignant assassiné dans les Yvelines : 2 000 personnes lui rendent hommage à Pau, 500 à Tarbes

Après la minute de silence, les applaudissements ont duré longtemps, à Pau (Pyrénées-Atlantiques) place Clemenceau, où près de 2 000 personnes étaient rassemblées ce dimanche après-midi à l'appel d'une intersyndicale FSU, UNSA Education, FNEC/FO, CGT Educ'action, Sud Education et FCPE, pour rendre hommage à Samuel Paty. Le professeur d'Histoire-géographie a été assassiné et décapité à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) ce vendredi, après avoir montré pendant un cours d'enseignement moral et civique (EMC, rattaché à l'Histoire-géo) sur la liberté d'expression, des caricatures de Mahomet faites par le magazine Charlie Hebdo.

Ma première réaction, ça a été de me dire « ça aurait pu être moi ». Je sais qu'en tant que prof d'EMC on dit des choses qui vont parfois à l'encontre de ce qui est dit dans le milieu familial. Mais c'est notre mission : ouvrir les esprits de nos élèves. Est-ce qu'il va falloir s'autocensurer ? Cela fait peur.

Anne-Sophie Maes, enseignante.

À Tarbes (Hautes-Pyrénées) près de 500 personnes étaient réunies devant l'Inspection académique ce dimanche matin à 11 heures, à l'appel d'une intersyndicale SE-UNSA, CFDT, CGT et FSU. À Orthez (Pyrénées-Atlantiques) où le maire Emmanuel Hanon avait appelé à un rassemblement, ils étaient 300.

À Tarbes, 500 personnes se sont réunies devant l'Inspection académique ce dimanche matin. © Radio France - Éric Bentahar

Dans le cortège palois, Anne-Sophie Maes était particulièrement touchée. Elle enseigne la même matière que son collègue des Yvelines assassiné. "Ma première réaction, ça a été de me dire « ça aurait pu être moi ». Je me suis vue à la place de cet homme. Le cours d'EMC est un espace de liberté. Je sais qu'en tant que prof d'EMC on dit des choses qui vont parfois à l'encontre de ce qui est dit dans le milieu familial. Mais c'est notre mission : ouvrir les esprits de nos élèves. Est-ce qu'il va falloir s'autocensurer ? Cela fait peur, confie-t-elle avant de poursuivre : On devient tous des cibles potentielles et pourtant les élèves ont besoin de nous. Surtout ceux qui entendent dans leur famille des discours anti-républicains."

Échanger avec les élèves, recueillir leur parole, ne surtout pas rompre la communication.

Profs de collège, de lycée, des écoles, personnalités politiques, citoyens... tous étaient "abasourdis", "horrifiés", "sidérés", "tristes", "démunis". Christophe Izard, enseignant à Orthez, se souvient avoir fait un exercice de simulation d'attentat, avec les élèves, quelques jours avant le drame, "en ricanant" parce que loin de s'imaginer que "quelques jours plus tard, un collègue se ferait couper en deux". Même chose pour Pierre Laporte, professeur des écoles, qui avait montré à ses élèves un dessin du 7 janvier 2015 - date des attentats contre Charlie Hebdo - de crayon brisé dont la mine était à nouveau aiguisée, "pour leur expliquer que la liberté d'expression ne s'arrête pas, ne peut pas être condamnée par un attentat."

Les personnes rassemblées étaient unanimes : "Il faut faire bloc, rester soudés et continuer d'avancer. Échanger avec les élèves, recueillir leur parole, ne surtout pas rompre la communication." Certains attendent du gouvernement des "actions fortes, pour être protégés". Beaucoup attendent la rentrée pour reparler de cet assassinat, de la liberté d'expression, de la laïcité, avec leurs élèves.

Près de 2 000 personnes rendaient hommage à Samuel Paty à Pau ce dimanche après-midi. © Radio France - Manon Claverie

