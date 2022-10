Enseignant menacé de mort à Thann : la mise au point de la procureure de Mulhouse

A quelques jours de l'anniversaire de la mort de Samuel Paty , cet enseignant assassiné le 16 octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine parce qu'il avait montré des carricatures de Mohamet en classe, l'affaire a pris une énorme ampleur sur les réseaux sociaux. Le 4 octobre dernier, un enseignant a été menacé de mort par l'oncle d'une élève au lycée Scheurer-Kestner de Thann. Face aux fausses informations en circulation, France Bleu fait le point avec la procureure de Mulhouse, Edwige-Roux Morizot.

Que s'est-il passé en cours ?

Le 4 octobre, lors d'un cours de sciences économiques et sociales, l'enseignant a discuté en classe avec les élèves des signes religieux ostentatoires et de la laïcité. L'une des élèves a parlé de ses difficultés à accepter le port du voile. L'échange s'est ensuite poursuivi de manière informelle après le cours entre des élèves et l'enseignant. "Dans le cadre de la discussion, la jeune fille a proféré des propos qui tendaient à justifier les attentats de Charlie Hebdo selon le professeur", explique la procureure de Mulhouse. Elle précise que les échanges avec l'élève étaient sans animosité.

Comment l'oncle a-t-il été prévenu ?

C'est encore un point d'interrogation dans l'enquête. "On ne sait pas encore comment ça s'est passé. Comme la jeune fille ne rentrait pas sa mère est allée la récupérer. Il y a pu y avoir des échanges sur ce qui s'était dit, raison pour laquelle l'oncle a accompagné la maman." La suite est un peu plus claire rapporte Edwige-Roux Morizot. Peu de temps après les cours, la mère de l'élève et son oncle sont entrés dans le lycée, "des propos virulents ont été échangés, concernant l'évocation de la religion en cours. L'oncle s'est adressé au professeur en évoquant ce qui est arrivé à Samuel Paty. Ce qui a été qualifié, vu le contexte, de menaces de mort", ajoute Edwige-Roux Morizot.

Où en sont les poursuites ?

Malgré les dénégation de l'une et l'autre . L'oncle a été mis en examen pour intrusion dans un établissement scolaire sans autorisation et menace de mort sur personne chargée d'une mission de service publique. "Il a été placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction d'entrer en contact avec le professeur et de s'approcher du lycée", précise la procureure de Mulhouse. L'élève avait été placée en garde à vue en même temps que son oncle, mais elle avait été levée dès le jeudi soir. La lycéenne est mise en cause pour apologie du terrorisme, elle doit être présentée à un juge d'instruction, en vue de sa mise en examen.

Comment le lycée et l'enseignant sont-ils protégés ?

L'oncle risque une incarcération immédiate s'il s'approche du lycée ou du professeur souligne Edwige Roux-Morizot. De son côté, le rectorat de Strasbourg ajoute que "le lycée Scheurer-Kestner fait l'objet d'une attention constante de la part du rectorat et des services de l’Etat, suite à l’incident du 4 octobre 2022." Dans un communiqué, il est précisé que "l’équipe mobile de sécurité est présente quotidiennement pour garantir la sécurité, accompagner les équipes et assurer un soutien psychologique." Elle restera en place aussi longtemps que nécessaire. Une cellule d'écoute est par ailleurs ouverte pour le personnel au sein de l'établissement.