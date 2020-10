Enseignant tué dans les Yvelines : rassemblement à Saint-Etienne ce dimanche à 17h

Un hommage sera rendu ce dimanche après midi à 17h devant la Préfecture de la Loire à Samuel Paty, cet enseignant en collège abattu devant son établissement vendredi soir. Son agresseur, un jeune de "nationalité russe d'origine tchétchène" a été tué par la police. Son meurtrier lui a apparemment fait payer d'avoir mené un cours sur les caricatures de Mahomet le 5 octobre dernier.

Horreur et stupéfaction

Un drame qui fait date puisque pour la première fois un enseignant est victime d'un acte terroriste pour le contenu de son cours. Il était donc nécessaire pour la communauté éducative de la Loire de lui rendre hommage ce dimanche après-midi explique Romain Allard, secrétaire départemental du SNES FSU : "L'ensemble de la communauté éducative est choquée. Elle a vécu cette horreur avec stupéfaction et beaucoup de tristesse. Quand la nouvelle nous est parvenue, les collègues et les fédérations de parents d'élèves ont souhaité se réunir rapidement. Nous avons construit ce rassemblement parceque les collègues ont besoin de témoigner leur soutien à la communauté éducative de l'établissement, aux proches de la victime, à ses élèves et de rendre hommage à notre collègue décédé vendredi".