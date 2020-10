Enseignant tué en région parisienne : de nouveaux hommages annoncés dans la Vienne ce lundi 19 octobre

Deux rassemblements en hommage à Samuel Paty se déroulent ce dimanche 18 octobre à 15 heures à Niort et Poitiers. D'autres sont prévus ce lundi à 18 heures à Poitiers et Châtellerault.

Les appels au rassemblement se multiplient après l'assassinat d'un enseignant en région parisienne. Samuel Paty, 47 ans, professeur d'histoire-géographie à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), a été décapité ce vendredi. Il avait montré des caricatures de Mahomet à ses élèves dans le cadre d'un cour sur la liberté d'expression.

A 18 heures à Poitiers et Châtellerault ce lundi

La Ville de Poitiers et la communauté urbaine de Grand Poitiers appellent à un rassemblement silencieux ce lundi 19 octobre à 18 heures devant l'hôtel de ville, place du maréchal Leclerc. "Soyons nombreux pour exprimer notre soutien aux enseignants, à l'école et à l'éducation directement visés par cet acte horrible. Ce sont les fondations sur lesquelles se construit notre république et ses valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité", indique le communiqué.

A Châtellerault, la Ligue des Droits de l'homme donne rendez-vous à 18 heures également, devant le kiosque à musique. Rassemblement "pour la liberté et contre la terreur".

Ce dimanche 18 octobre à 15 heures, deux rassemblements sont déjà prévus dans le Poitou, à l'initiative des syndicats enseignants : place de la Brèche à Niort et devant le lycée Victor Hugo à Poitiers.