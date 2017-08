Enseignant tué et enroulé dans du film alimentaire : un suspect arrêté

Un professeur de technologie avait été retrouvé mort dans son appartement d'Aubervilliers le 1er août dernier, enroulé dans du film alimentaire. Un suspect originaire de l'Aube a été interpellé, il se présente comme l'amant de la victime.

Le 1er août dernier, un professeur de technologie de 57 ans avait été retrouvé mort dans son appartement d'Aubervilliers, saucissonné de la tête aux pieds dans du film alimentaire. Un homme de 28 ans, originaire de l'Aube a été interpellé et placé en garde à vue. Il se présente comme l'amant de la victime. Les enquêteurs l'ont retrouvé en remarquant qu'un virement bancaire, du compte de la victime vers le sien a eu lieu après la date de décès supposé de la victime.

Le parquet de Bobigny a ouvert une information judiciaire pour assassinat en bande organisée et le suspect va être présenté à un juge ce mardi après-midi. Les enquêteurs de leur côté continuent de chercher d'éventuels suspects. Ils avaient également découvert des traces de sang mais aussi un jerrican de liquide inflammable et des traces d'incendie dans le couloir et le bureau de la victime. La nouvelle avait surpris les voisins de cet homme discret et sans histoire.