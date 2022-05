Enseignante agressée dans sa classe : reprise du travail au lycée La Herdrie de Basse-Goulaine

L'ensemble des professeurs du lycée La Herdrie de Basse-Goulaine ont repris le travail mercredi 18 mai au matin. Ils étaient une trentaine à exercer leur droit de retrait la veille, en réaction à l'agression d'une de leurs collègues en plein cours.

"Nous avons suffisamment d'éléments pour attester que l'affaire a été sérieusement prise en charge, et nous sentir soutenus par notre hiérarchie", indique Alexis Avril, co-secrétaire départemental Sud Education en Loire-Atlantique. Le professeur évoque "une présence de gendarmes" au lycée La Herdrie mercredi, ainsi que l'intervention d'un agent de l'équipe mobile de sécurité de l'inspection académique "au moins jusqu'à la fin de la semaine".

Par ailleurs, une cellule d'écoute a été mise en place pour les enseignants et leurs élèves, et la direction rencontrera les lycéens pour évoquer l'agression. Le délégué syndical Alexis Avril salue de "réelles mesures de prévention" de la part de la direction, pour "faire en sorte qu'un tel événement ne se reproduise plus".

Aspergée d'eau dans sa classe

Près d'une semaine plus tôt, jeudi 12 mai, une enseignant du lycée La Herdrie a été agressée en plein cours. En fin d'après-midi, un individu, encore non identifié, a pénétré dans sa classe, l'aspergeant à l'aide d'un puissant fusil à eau. L'agresseur, au visage dissimulé, a filmé la scène qui s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux.

En soutien avec leur collègue, une trentaine de professeurs ont exercé leur droit de retrait mardi, demandant "des mesures fortes" pour assurer la sécurité de tous dans le lycée.