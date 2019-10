Enseignante frappée à Agde : la rectrice sur place ce vendredi

Agde, France

La rectrice d'académie rend visite ce vendredi après-midi aux personnels de l'école Jules-Verne d'Agde, théâtre d'une agression lundi dernier. Une enseignante a été menacée de mort, insultée et frappée par les parents d'un élève. Elle a porté plainte et est arrêtée pour deux semaines. Une cellule d'écoute et des médiateurs EMAS (équipe mobile d'accompagnement à la sécurité), sont intervenues.

Alors que des voix se sont élevées cette semaine pour dénoncer le silence de la hiérarchie et l'absence de soutien à la victime, la rectrice Béatrice Gille exprime aujourd'hui son "soutien inconditionnel à l'enseignante, au directeur d'école et à tous les personnels". D'où la rencontre ce vendredi après-midi avec l'équipe éducative, organisée dans une certaine précipitation.

Soixante-quinze faits de violence depuis la rentrée

Cette nouvelle affaire survient dans un contexte délicat. Jeudi des rassemblements d'enseignants avaient lieu un peu partout en France en hommage à Christine Renon, la directrice d'une école primaire qui s'est suicidée la semaine dernière dans son établissement de Pantin (Seine-Saint-Denis). Une manière aussi de dénoncer les conditions de travail.

Par ailleurs, d'après le syndicat SNUIPP, l'EMAS a recensé 75 faits de violence depuis la rentrée dans le département. Un record.