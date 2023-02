Enseignante tuée à Saint-Jean-de-Luz : "Quand j'ai levé la tête, il était déjà debout avec le couteau"

"Tout se passait normalement jusqu'à ce qu'un élève plante un grand couteau à la prof d'espagnol sur sa poitrine" a confié Inès à France Bleu Pays Basque à la porte du lycée Saint Thomas d'Aquin. L'adolescente était présente lors du drame qui s'est produit dans l'établissement de Saint-Jean-de-Luz , ce mercredi 22 février, quand une enseignante d'espagnol a été mortellement blessée par un élève.

"Quand j'ai levé la tête, il était déjà debout avec le couteau. Je ne l'ai pas vraiment vu se lever, mais quand il a planté le couteau, il était très calme". Les élèves de la classe de seconde où s'est déroulé le drame se sont enfuis de la salle en courant. "Je n'arrive pas vraiment à réaliser ce qu'il s'est passé, je ne pensais jamais vivre ça" ajoute encore Inès.

"Il y avait des cris"

Pour tous les élèves du lycée, c'est le choc ce mercredi. La plupart connaissent l'agresseur présumé, un lycéen de 16 ans. Un garçon "qui n'avait pas l'air d'être méchant ", explique un de ses camarades. "Il avait l'air un peu différent, mais il était gentil. Je n'aurais jamais pensé qu'il pourrait aller jusque-là."

Pendant plusieurs heures, les élèves ont été obligés de rester enfermé dans leurs classes. "Il y avait des cris dans le hall, puis on a vu des enfants qui sortaient dans la cour. On s'est demandé ce qu'il se passait puis on a fermé la porte à clé", raconte un élève. Une fois l'alerte levée, les adolescents ont pu être évacués. "L'enseignante, c'était ma prof d'espagnol. Et ça me fait quelque chose de savoir que je ne pourrai plus la voir."

L'agresseur présumé a été interpellé et placé en garde à vue. Quatre-vingt-dix jeunes ont été reçus au sein d'une cellule psychologique installée dans le lycée ce mercredi. Le ministre de l'Éducation nationale a annoncé qu'une minute de silence se tiendrait dans tous les établissements scolaires de France ce jeudi.