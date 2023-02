Enseignante tuée à Saint-Jean-de-Luz : ce que l'on sait sur l'enquête et le profil du suspect

Une professeure d'espagnol de 53 ans a été poignardée au thorax en plein cours par un élève de seconde au lycée Saint Thomas d'Aquin, établissement catholique privé de Saint-Jean-de-Luz, ce mercredi 22 février. Les secours dépêchés sur place ne sont pas parvenus à réanimer l'enseignante grièvement touchée. Un adolescent a été interpellé et placé en garde à vue. France Bleu fait le point sur ce que l'on sait du drame.

Un élève suspecté

L'élève soupçonné d'être l'auteur de l'assassinat de l'enseignante est âgé de 16 ans. Selon un témoignage recueilli par France Bleu Pays Basque, ce mercredi peu avant 10h, il s'est levé, a bloqué la porte de la classe avant de poignarder sa professeure. "Il était très calme" a confié une des adolescentes présente dans la salle . Les autres élèves se sont enfuis de la salle de classe. L'auteur présumé des faits s'est ensuite déplacé dans une salle attenante où il a été pris en charge par des professeurs avant d'être interpellé par les forces de l'ordre. Il était inconnu des services de police. Ses camarades ont décrit à France Bleu Pays Basque un garçon "qui n'avait pas l'air d'être méchant", "qui avait l'air un peu différent, mais dans le sens gentil, un peu foufou. Je n'aurais jamais pensé que ça aurait atteint ce niveau-là".

Une enquête ouverte pour assassinat

Le procureur de la République de Bayonne, Jérôme Bourrier, a précisé ce mercredi lors d'un point presse l'état d'avancée de l'enquête judiciaire. Elle est ouverte pour assassinat, c'est-à-dire que l'hypothèse privilégiée par les enquêteurs est celle d'un meurtre avec préméditation. Le jeune homme de 16 ans suspecté d'avoir commis cet assassinat a été placé en garde à vue. Selon les informations de France Bleu Pays Basque, il a frappé sa professeure avec une sorte de couteau, une grande lame qu'il avait apportée avec lui au lycée. L'enquête est confiée à la police judiciaire de Bayonne et les policiers ont commencé à auditionner le jeune homme. Reste à connaître son état psychologique au moment du drame. De nombreux témoignages parlent d'un garçon renfermé sur lui-même. Il a affirmé être "possédé", avoir entendu des voix lui demandant d'attaquer son enseignante. Le procureur fera un nouveau point sur l'enquête ce jeudi après-midi.

Une minute de silence dans tous les établissements scolaires

"C'est un jour triste pour l'Éducation nationale, pour cet établissement. Nous sommes ici pour témoigner de notre émotion, mais aussi de notre solidarité à l'égard de la communauté éducative si cruellement touchée" affirmé Pap Ndiaye, ministre de l'Éducation qui s'est rendu au lycée Saint Thomas d'Aquin ce mercredi après-midi. Le ministre a annoncé qu'une minute de silence serait respectée dans tous les établissements scolaires de France ce jeudi à 15h. "Rien ne laissait penser à la survenue d'un drame aussi épouvantable. Le directeur comme les enseignants ont pu dire que cet établissement est très calme. À ma connaissance, il n'y avait pas de circonstance ou de signalement particuliers. Il semble bien qu'il s'agisse d'un drame qui n'ait pas pu être envisagé à quelque titre que ce soit. À ce stade, pas de conclusions hâtives". Le lycée Saint Thomas d'Aquin ne sera pas fermé ce jeudi, mais une matinée dite "banalisée" sera organisée pour une meilleure prise en charge des élèves. Une cellule de soutien psychologique a été ouverte dès ce mercredi.

"C'est un vrai traumatisme" pour toute la ville

"C'est un vrai traumatisme" pour toute la ville, a témoigné Jean-François Irigoyen, le maire de Saint-Jean-de-Luz sur franceinfo. "Tout le monde est particulièrement meurtri" a-t-il confié. "La salle de classe est un lieu où les querelles des hommes doivent rester dehors, c'est un sanctuaire. On est abasourdi", a confié le sénateur Les Républicains du Pays basque Max Brisson. Lui-même ancien enseignant, il a livré sa stupéfaction face à ce drame sur France Bleu Pays Basque : "Ce n'est pas un lycée difficile. Les professeurs étaient sens dessus dessous. Je souhaite qu'on respecte d'abord la famille de la professeure, son conjoint, les parents de l'auteur qui ont aujourd'hui un enfant qui a saccagé sa vie, qu'on respecte les élèves qui ont perdu un camarade, les professeurs... J'entends parler dans la presse nationale, d'insécurité dans l'établissement, de violence, oui, ça existe, mais ce n'est pas ici le cas et les ressors de ce drame sont difficiles à comprendre et la justice nous dira ce qu'il s'est passé." "La Nation est à vos côtés" a écrit le président de la République Emmanuel Macron sur Twitter à destination des enseignants.