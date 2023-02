Enseignante tuée à Saint-Jean-de-Luz : des interventions psychologiques "post-immédiates" organisées au lycée

Ce jeudi matin, les portes du lycée Saint-Thomas-d'Aquin de Saint-Jean-de-Luz se sont ouvertes. Les enseignements n'ont pas repris alors que le jeune homme de 16 ans qui a mortellement blessé à l'aide d'un couteau sa professeure d'espagnol en plein cours était en garde à vue au commissariat de Bayonne pour assassinat. Mais les élèves sont accueillis. Des "interventions post-immédiates" sont mises en place, selon Andy Paul, le psychiatre qui coordonne la cellule d'urgence médico-psychologique du Samu de Bayonne, activée suite à l'événement.

"Les élèves qui ont été concernés directement" pourront toujours être accueillis au sein de l'établissement par la cellule d'urgence médico-psychologique "s'ils en ressentent le besoin", explique-t-il sur France Bleu Pays Basque. "Et puis on va leur proposer dans un second temps un groupe de parole afin de pouvoir débriefer secondairement les choses.”

"Sidération, agitation, fuite panique..."

"Lorsque vous vivez un événement d’un tel effroi ou d’une telle horreur", précise Andy Paul, "le centre des émotions, au sein de votre cerveau, qu’on appelle l’amygdale, peut être complètement dépassé, et on peut avoir des réactions inattendues comme de la sidération, de l’agitation, de la fuite panique… Certains nous ont décrit ce genre de réactions, et on les a rapidement pris en charge." Une quinzaine de soignants avaient été dépêchés au lycée juste après le drame.

Les adolescents qui seraient perturbés par ce drame, même s'ils ne sont pas élèves de St-Thomas-d'Aquin, à Saint-Jean-de-Luz, peuvent se tourner vers les urgences médico-psychologiques. Le numéro de celui de Bayonne : 05 59 44 42 23.

Ce mercredi matin, une professeure d'espagnol âgée de 53 ans, Agnès Lassalle, a été poignardée en plein cours. L'agresseur présumé est un élève de 16 ans, élève de seconde. Lors de son interpellation, il a déclaré être "possédé" et avoir entendu des voix, selon franceinfo qui l'a appris de source proche de l’enquête. Une enquête a été ouverte pour assassinat.