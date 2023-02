Enseignante tuée à Saint-Jean-de-Luz : "Elle adorait ses élèves et aimait son boulot", confie son compagnon

"J'ai perdu une personne chère. Perdre une personne comme ça, c'est vraiment injuste", témoigne Stéphane, le compagnon d'Agnès Lassalle, l'enseignante de 53 ans assassinée ce mercredi en plein cours, au lycée privé Saint Thomas d'Aquin de Saint-Jean-de-Luz. Ils vivaient ensemble depuis 14 ans. "C'est au-delà de l'incompréhension : on ne peut pas l'envisager. C'est soudain, c'est idiot, c'est incompréhensible, ici, au Pays basque", dit-il encore, très choqué, au micro de France Inter, ce jeudi .

Agnès Lassalle "adorait ses élèves, aimait son boulot", dit-il. "Et elle était adorée d'eux, il y avait vraiment une relation." Cet engagement empiétait sur sa vie personnelle, estime Stéphane. "Ça me désespérait, mais je le respectais."

"Je voulais qu'elle profite plus de sa vie"

"Je voulais qu'elle profite plus de sa vie", poursuit Stéphane, "et ça se termine comme ça. À un moment où elle était heureuse, où on a réussi à se faire des vacances. Elle a réussi à ne pas penser à l'école, puisqu'elle n'a rien emmené. Et elle le disait autour d'elle. J'ai des centaines de témoignages comme ça : 'J'ai vu Agnès, elle m'a dit qu'elle était heureuse de ses vacances.' C'était un moment de bonheur, mais j'aurais aimé qu'elle en ait tellement d'autres !" Le couple s'était rencontré au travers d'une passion commune : la danse de salon.

L'homme repense à la dernière fois qu'il a vu sa femme. Au moment où il l'a quittée, le matin : "Je vais peut-être culpabiliser toute ma vie d'avoir fait juste un petit smack en descendant de la voiture, quand elle m'a laissé en bas de son école."

Stéphane veut pourtant garder "espoir". "Je vais aller de l'avant, parce que j'aurais voulu que dans l'autre sens, elle fasse de même", conclut-il.

Ce mercredi matin, en plein cours, Agnès Lassalle, enseignante au lycée Saint Thomas d'Aquin de Saint-Jean-de-Luz, a été tuée par arme blanche en plein cours. Un jeune homme de 16 ans, un de ses élèves, a été placé en garde à vue au commissariat de Bayonne. Selon les informations de franceinfo, qui cite une source proche de l'enquête, il dit avoir entendu des voix lui intimant de poignarder sa professeure d'espagnol.