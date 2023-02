Enseignante tuée à Saint-Jean-de-Luz : le lycéen mis en examen pour assassinat

Après deux jours de garde à vue, l'adolescent de 16 ans, soupçonné du meurtre d'une professeure d'espagnol du lycée Saint Thomas d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz , a été présenté ce vendredi à un juge d'instruction de Bayonne et mis en examen pour assassinat a annoncé son avocat. Il a été placé en détention provisoire. L'enquête, débutée par l'antenne bayonnaise de la police judiciaire de Bordeaux, va maintenant se poursuivre pour tenter de comprendre pourquoi cet élève de seconde a donné la mort à son enseignante mercredi 22 février en pleine salle de classe et devant ses camarades. L'état de santé mentale du jeune homme pose question.

"Je m'interroge sur une possible dissociation de personnalité"

Selon son avocat, l'établissement dans lequel va être mis en détention l'adolescent est "un établissement qui prendra en compte sa jeunesse et les soins dont il a besoin". Maître Thierry Sagardoytho, avocat du barreau de Pau, a détaillé : "C'est un jeune ravagé par le geste qu'il a commis et ce qui lui est reproché". Jeudi, le procureur de la République de Bayonne, Jérôme Bourrier , a affirmé que le jeune homme "apparaissait accessible à une responsabilité pénale". On a aussi appris jeudi que le jeune homme avait fait une tentative de suicide médicamenteuse en octobre 2022 et faisait l'objet depuis d'une prescription d'antidépresseurs.

Maître Sagardoytho a martelé ce vendredi que "le point d'interrogation psychiatrique est majeur dans ce dossier". "Lorsqu'on parle à la troisième personne de soi-même, je m'interroge sur une possible dissociation de personnalité. Lorsqu'il raconte les faits, à mon sens, ce n'est pas lui qui agit (...). L'expert a travaillé sans considération du dossier médical. Ce qui m'importe, c'est que des experts dignes de ce nom fassent le travail" a précisé l'avocat. "Toutes les mesures doivent être prises et seront prises pour que la justice puisse avancer, l'objectif n'est pas que le dossier s'arrête dans quelques jours", car "les proches de la victime, tous ceux marqués par ce drame ont le droit que la vérité se fasse jour", a ajouté l'avocat du lycéen.