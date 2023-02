Enseignante tuée à Saint-Jean-de-Luz : le procureur fait le point sur le profil de l'élève mis en cause

"C'est un garçon de 16 ans qui est, lui aussi, sous le choc de ce qu'il a commis". Au lendemain de l'assassinat d'une professeure d'espagnol par l'un de ses élèves au lycée Saint Thomas d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz, le procureur de la République de Bayonne a fait le point sur l'enquête ce jeudi à la mi-journée. "Le suspect apparaît accessible à une responsabilité pénale" a-t-il affirmé. Autrement dit, le jeune homme placé en garde à vue depuis mercredi a été examiné par un médecin et, à ce stade de l'enquête, il pourrait être considéré comme responsable de ses actes, "sous réserve des expertises qui devront être ordonnées".

"Une petite voix qui lui parle"

Interpellé après les faits, le jeune homme est interrogé, depuis, par les enquêteurs de la police judiciaire de Bayonne. Jérôme Bourrier a expliqué à la presse ce jeudi que "le mis en cause a fait état d'une petite voix qui lui parle, un être qu'il décrit comme manipulateur qui l'incite à faire le mal et qui l'aurait poussé à commettre un assassinat la veille du drame". Une information judiciaire pour meurtre avec préméditation sera ouverte ce vendredi par le parquet de Bayonne. Le procureur va demander le placement en détention du jeune homme.

Un peu plus de 24 heures après les faits, au fil des auditions et des éléments récoltés au lycée Saint Thomas d'Aquin, les enquêteurs ont précisé les circonstances dans lesquelles Agnès Lassalle a perdu la vie . Le procureur en a fait le récit ce jeudi : "L'enseignante se trouvait au tableau, debout, quand un élève s'est saisi d'un rouleau d'essuie-tout, s'est approché de la porte de la classe qu'il a verrouillée, il s'est ensuite dirigé vers son professeur d'espagnol en sortant un couteau de cuisine de ce rouleau d'essuie-tout et en s'approchant d'elle, il lui a porté un coup en levant la main droite. Un geste rapide, fluide, sans hésitation selon les témoins. Le mis en cause est resté debout, comme sidéré et les élèves ont pris la fuite en courant. Cet élève est entré dans la salle de classe voisine. Deux professeurs lui ont demandé de lâcher son arme, ce qu'il a fait en posant le couteau au sol. Les deux professeurs l'ont apaisé et à ce moment-là, le garçon aurait déclaré 'j'ai ruiné ma vie, tout est fini'."

"Intelligent, travailleur, solitaire"

L'autopsie a révélé que le coup porté à l'enseignante était d'une grande violence. L'arme utilisée par le jeune homme est un couteau de cuisine avec une lame de 18 centimètres "qui provenait manifestement du domicile du père du mis en cause". Le jeune homme était inconnu des services de police comme des services de scolarité de son lycée. D'après le procureur, il a été décrit comme "intelligent, travailleur, solitaire" et il était suivi par un médecin psychiatre après une tentative de suicide médicamenteuse en octobre 2022. Il faisait l'objet d'une prescription d'anti-dépresseurs, a précisé Jérôme Bourrier. Le lycéen de 16 ans a également évoqué des "faits de harcèlement dont il avait victime dans son précédent établissement". "On sait aussi qu'il avait été affecté par une dispute qu'il avait eu la veille avec un camarade. Il aurait mis en avant qu'il voulait commettre les faits en présence de ce garçon avec qui il s'était disputé". Enfin, "il admet aussi une certaine animosité à l'égard de cette professeure d'espagnol où ses résultats n'étaient pas bons".

L'enquête en est encore à ses débuts, a insisté le procureur à plusieurs reprises. L'information judiciaire devra "préciser les ressorts d'un tel passage à l'acte, notamment grâce à une expertise approfondie".