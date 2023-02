Enseignante tuée au Pays Basque : "Nous n'avons pas de nouveaux postes d'infirmiers", déplore l'UNSA Éducation

Une professeure d'espagnol de 53 ans a été poignardée au thorax en plein cours par un élève de seconde au lycée Saint-Thomas d'Aquin, établissement catholique privé de Saint-Jean-de-Luz, mercredi 22 février. Depuis, les réactions sont nombreuses, notamment parmi les syndicats enseignants qui déplorent un manque de moyens humains dans le périscolaire pour détecter la souffrance des jeunes.

Antoine Loguillard, professeur d'histoire-géographie dans un collège de Foix en Ariège et secrétaire régional d'UNSA Éducation, réagit sur France Bleu Occitanie.

Quelle a été votre première réaction en apprenant ce drame ?

D'abord l'effroi, c'est quand même très très rare. Je crois qu'on compte une dizaine de professeurs qui ont été assassinés dans le cadre de leur métier et je pense évidemment à Samuel Paty même si là, on est dans un cadre totalement différent. J'ai pensé aussi à mes collègues et aux élèves qui ont été le témoin de cet affreux drame et qui vont devoir être accompagnés dans les heures qui viennent.

Vous sentez-vous menacé en tant qu'enseignant, imaginez-vous qu'il peut vous arriver quelque chose en classe ?

Non, sinon il faut que j'arrête mon métier tout de suite. On ne peut pas vivre sous cette menace et avec cette pensée permanente.

Ressentez-vous un mal-être grandissant chez les élèves ?

Oui, rappelons-nous le hashtag #Pasdevague dans les établissements. C'était en 2019 que mes collègues avaient tiré la sonnette d'alarme sur la montée des incivilités, des agressions verbales. C'est un phénomène constant avec la remise en cause de la posture d'autorité des enseignants dans notre société où tout se banalise.

Les jeunes sont préoccupés par quoi en ce moment ?

N'oublions pas que nous sortons de deux ans de Covid, où quelque part on leur a volé leur jeunesse puisqu'ils étaient eux-mêmes confinés avec des cours qui étaient en hybride ; donc je crois que la jeunesse ne va pas bien dans notre pays. Il y a aussi un futur plus lointain qui les angoisse avec le réchauffement climatique et ses conséquences, et donc c'est cela qu'ils expriment, et en attendant, on n'a pas les personnels.

On manque d'infirmiers, de psychologues scolaires ?

Nous, les enseignants, on peut voir les choses, mais les choses se voient aussi souvent en dehors de la classe. Vous savez, dans l'académie de Toulouse, nous ouvrons chaque année de nouveaux établissements et nous n'avons pas de postes d'infirmiers supplémentaires ou de postes de personnels de la vie scolaire qui peuvent déceler des choses. Il faut à chaque fois redéployer alors que la démographie ne cesse d'augmenter dans le second degré. On est au bout d'un système, il faut d'autres personnels que les enseignants.

L'élève de Saint-Jean-de-Luz avait une arme sur lui, sans doute un couteau. Faut-il fouiller les élèves à l'entrée de chaque établissement ?

Mais ce serait impossible, ou alors il faudrait les convoquer au moins une heure avant le début du premier cours puisqu'il y a des établissements où on a 2.000 élèves. Je crois pas qu'on réponde par la recherche d'un éventuel couteau dans tous les sacs. Je crois beaucoup plus à l'accompagnement humain pour déceler ce type de comportement, et surtout les prévenir. Je crois beaucoup plus à la prévention par des hommes et des femmes spécialisés et professionnels. Je crois qu'il n'y a qu'une région qui a mis en place des portiques, il faudrait évaluer ce que ça a donné.

