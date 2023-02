Enseignante tuée dans un lycée : réactions de parents d'élèves et de syndicats d'enseignants en Haute-Garonne

Un élève de 16 ans, soupçonné d'avoir poignardé mortellement son enseignante ce mercredi, au lycée Saint-Thomas d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), est en garde à vue pour assassinat. Cet élève a déclaré, après son geste, être "possédé" et "avoir entendu des voix". C'est la première fois qu'un enseignant est tué dans le cadre de sa fonction en France depuis l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie décapité le 16 octobre 2020 par un jeune homme radicalisé.

Les agressions sont fréquentes, mais moins d'une dizaine de meurtres ont été recensés sur les quatre dernières décennies. En juillet 2014, une institutrice de 34 ans avait été poignardée à mort par la mère d'une élève dans une école d'Albi.

Sidération et soutien aux personnels et élèves du Pays Basque

Céline Rios est membre du SNES-FSU en Ariège, principal syndicat d'enseignants en Occitanie. Elle est professeure d'espagnol au collège-lycée de Pamiers et se dit sidérée et très touchée par ce meurtre : "C'est un choc, c'est inimaginable, ce n'est pas un métier où l'on se dit qu'on risque d'être tué dans l'exercice de sa fonction. Il y a de l'incompréhension*, rien ne justifie un acte si terrible. Je pense à la famille, aux collègues, aux élèves."*

Éric Pinot, président de la FCPE en Haute-Garonne, principale fédération de parents d'élèves, apporte lui son soutien à toute la communauté éducative frappée par ce drame : "C'est un fait-divers tragique pour la famille de l'enseignante, ses collègues, les élèves". Et il se pose la question, comment faire pour qu'un tel drame ne se reproduise pas ?

Un manque de moyens humains dans l'Éducation Nationale

Éric Pinot rappelle que la FCPE "se bat pour que le gouvernement mette en place un vrai plan d'urgence d'investissement pour l'Éducation nationale. Il y un manque de moyens humains criant". Il dénonce un manque de professeurs, de psychologues, d'infirmiers scolaires, de surveillants, de personnels administratifs, de Rased (réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté). Or l'école, le collège, le lycée sont des "milieux de plus en plus violents, ils reflètent la société qui va mal, connaît de multiples crises, des rapports sociaux tendus".

"On étrangle l'école et ses valeurs avec ce manque de moyens, et on faillit à la mission d'éducation et de protection des personnels. Une école au rabais, sans investissement, c'est une école où ce genre de drame est de plus en plus compliqué à éviter."

Céline Rios du SNES-FSU est d'accord avec cette analyse, "des moyens humains, il en manque pour mieux répondre aux attentes des élèves, déceler les problèmes. Il n'y a pas assez de psychologues et de médecins scolaires. Quand on fait classe à 35 élèves, on manque de proximité et de temps de discussions".

Fouiller les élèves à l'entrée des établissements scolaires ?

La solution est-elle de sécuriser davantage l'entrée des établissements scolaires ? Des portiques d'accès avaient été expérimentés en Auvergne Rhône-Alpes ; à Nice, des portiques de reconnaissance faciale avaient été testés. "On a déjà des tourniquets, mais mettre en place des portiques, des détecteurs de métaux si personne n'est présent pour contrôler, surveiller les élèves, discuter, nouer un lien, ça ne sert à rien", selon Éric Pinot.

Céline Rios estime que techniquement, fouiller les élèves un par un, les faire passer sous des portiques, "c'est infaisable", cela prendrait un temps fou, "on ne pourra pas éliminer le risque zéro et quel serait le message éducatif envoyé aux enfants ?" Elle appelle à ne pas chercher de solutions sous le coup de l'émotion, la sécurité passe par davantage de présence humaine, selon elle.