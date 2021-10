Enseignants menacés de mort à Marseille : "Ça remue des choses douloureuses" réagit le syndicat SNES-FSU

L'enquête se poursuit après les menaces de mort reçues par un couple d'enseignants à Marseille, l'académie assure qu’une protection fonctionnelle et un accompagnement psychologique ont été mis en place mais le corps enseignant est sous le choc notamment à cause de la photo de Samuel Paty retrouvée dans la boîte aux lettres.

Le lien entre l'assassinat abominable de Samuel Paty et cette photo envoyée ainsi que les menaces faite à l'encontre de nos collègues est choquant - Marion Chopinet (SNES- FSU)

Aucun élément ne permet de relier ces faits à un cours donné par l’un des enseignants précise la procureure de la République. On ne sait pas à ce stade qui est à l'origine de ces courriers et Marion Chopinet tient à préciser qu'il s'agit de faits "exceptionnels" : "C'est la première fois qu'il se passe quelque chose d'aussi grave et qu'il y a des menaces en lien avec Samuel Paty mais on ne peut pas généraliser cet évènement là à une situation globale dans l'enseignement. Il y a ce qui est arrivé à Samuel Paty il y a un an, il y a ces faits là ponctuels extrêmement graves mais les tensions dans les écoles n'ont pas augmenté de façon gravissime depuis un an et ces choses là restent très exceptionnelles".