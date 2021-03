Entendu pour tentative d'assassinat sur sa mère, un jeune Alésien reconnaît les faits

Garde à vue prolongée pour une jeune alésien âgé d'une vingtaine d'années. Dimanche dans le quartier de Tamaris à Alès, sur fond de conflit familial assez obscur, il battu et porté un coup de couteau à sa mère âgée de 40 ans avant de prendre la fuite puis de se constituer prisonnier au commissariat d'Alès. Il devrait être déféré dans la journée de jeudi devant le pôle criminel de Nîmes.

Il la rend responsable de la mort de son père

Le jeune homme, qui reproche à sa mère la mort de son père - tué par balle il y a une quinzaine d'années dans une affaire de stup - accepte de venir à son domicile pour en rediscuter.

On ignore la teneur des propos dans le huis clos mais en fin d'après-midi de ce dimanche, il assène à sa mère des coups de pied et de poing. Sur le pas de la porte, le jeune homme lui plante un coup de couteau dans le dos, si violemment que la lame se casse et lui perfore un poumon.

Je vais te tuer

"Je vais de te tuer" crie-t-il, il tente de l'étrangler avant que des voisines alertées par les cris le mettent en fuite. Une caméra personnelle à l'entrée a filmé la scène. Le jeune homme disparaît dans la nature avant de se constituer prisonnier mardi. Il a reconnu les faits - indubitables - après le parquet d'Alès, c'est celui de Nîmes qui devrait lui signifier une mise en examen pour tentative d'assassinat.