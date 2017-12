Pays Basque, Pyrénées-Atlantiques, France

Cathy Chabalgoity de la ferme Uhartia a été entendue dans le cadre d'une enquête ouverte par la procureure de Pau pour avoir empêché l'abattage de ses canards sains en pleine crise de la grippe aviaire au printemps dernier. Pour ses poursuites pour non respect de mesure d'abattage et entrave à l'exercice d'un agent public, le parquet s'appuie sur les procès-verbaux réalisés par la DDPP (Direction départementale de protection des population) qui avait tenté par deux fois, les 14 et 21 avril dernier de procéder à l'abattage préventif pour tenter d'éradiquer l'épizootie. En vain. Elle en avait été empêchée par des centaines de personnes qui s'étaient rassemblées sur place au petit matin.

350 personnes sont venus soutenir l'éléveuse devant la gendarmerie de Mauléon © Radio France - Iban Etxezaharreta

Mardi dernier, c'était le maire de Barcus Jean-Marc Baranthole qui était entendu par les gendarmes, pour les mêmes motifs. C'est la seconde fois que Cathy Chabalgoity est convoquée par la gendarmerie. Pour l'avocate de Cathy Chabalgoity, Me Anne Marie Mendiboure "les poursuites ne sont pas fondées" . La préfecture avait tout au moins finalement renoncé à l'abattage.

Cathy Chabalgoity à sa sortie de la gendarmerie Copier

Michel Etchebest, le maire de Mauléon et vice président de l'agglomération pays basque, présent dans le rassemblement dénonce "un jusqu'au boutisme" des autorités administratives et judiciaires, pour des faits qui ont donné raison à l'éleveuse. Les maires d'Alos et de Tardets ont également fait le déplacement. Lundi, le conseil exécutif de l'agglomération Pays Basque a adopter une déclaration de soutien à la ferme Uhartia de Barcus.

Me Anne Marie Mendiboure explique les suites possibles Copier

L'administration met plus de zèle à faire poursuivre ces fermes qu'à payer les indemnités consécutives à l'abattage" (ELB)

Outre "l'acharnement" contre l'éleveuse, le syndicat ELB (Confédération Paysanne) dénonce "une administration qui met plus de zèle à faire poursuivre ces fermes qu'à payer les indemnités consécutives à l'abattage de près de 5 millions de canards (dont plus de la moitié à titre préventif) qu'elle a imposé aux éleveurs en 2017"

Jean-Michel Berho de Domezain (à droite) a participé au rassemblement de soutien de son homologue de Barcus © Radio France - Iban Etxezaharreta

Deux autres éleveurs, avec le soutien de manifestants, avaient réussi à faire reculer gendarmes et agents de la DDPP, c'était à Gabat et Domezain. Ils dépendent du ressort du parquet de Bayonne qui ne manifeste pas le même empressement que celui de Pau. Jean Michel Berho, l'éleveur de Domezain parle dans le cas de Barcus "d'une basse vengeance de l'administration" qui aurait en travers de la gorge de ne pas être parvenue à ses fins.