VIDEO - Entraînement de choc dans les airs pour les chiens de gendarmerie bretons

Chien et maître dans les airs

Pont-Scorff, France

Un par un, les 13 chiens présents (sur 18 en Bretagne) s'envolent dans les airs, hélitreuillés par un hélicoptère grâce à un harnais autour du buste. Deux jeunes chiens, des malinois, sont simplement héliportés car c'est leur première fois dans un engin volant. Il faut apprivoiser l'appareil. C'est tout l'enjeu de ce grand entraînement annuel où les gendarmeries des 4 départements bretons se retrouvent à Pont-Scorff (Morbihan) pour faire le point sur la formation de leurs canidés. "Un chien, on l'entraîne de sa sortie de stage jusqu'à la fin de sa carrière. Là, il prend connaissance avec l'hélicoptère. On espère qu'avec le temps, il deviendra moins sensible à ce type de transport", explique le chef Marion, maître-chien rennais.

Ces chiens d'intervention sont entraînés toute la journée : recherche de stupéfiants, attaque sur cibles, etc. Le volet le plus important de leur formation concerne la recherche de personnes disparues. Le général Alain Pidoux, le commandant de la région de gendarmerie de Bretagne, est venu assister à leur entraînement. En Bretagne, sur 200 opérations de recherche, il en a comptabilisé 19 "où le chien a pu retrouver la personne ou l'enfant disparus. Ça n'a pas de prix quand on voit le soulagement dans les yeux des parents."

La formation des maîtres-chiens dure plus de 14 semaines et s'effectue dans le centre de Gramat (Lot). On y entraîne principalement des malinois, des bergers allemands mais aussi d'autres races. La carrière d'un chien de gendarmerie s'étend de ses 2 ans à ses 10 ans. Bonne nouvelle : bientôt, un saint-bernard va intégrer la brigade cynophile de Rennes.