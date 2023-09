Entre 13 et 6 mois de prison ferme pour les agresseurs d'un principal de collège à Colmar

Trois jours après l' agression du principal du collège Berlioz de Colmar , trois hommes comparaissaient ce vendredi devant le tribunal judiciaire. Ils ont été condamnés à des peines allant de 13 mois à 6 mois de prison ferme. À la barre, ils ont expliqué que l'agression a eu lieu alors qu'ils avaient bu toute la nuit précédente. Insultes contre les élèves, coups contre le proviseur, insultes encore contre les policiers venus les interpeller : des faits qu'ils ont qualifié de "dérapages dus à l'alcool".

Des casiers judiciaires bien remplis

Les trois hommes ont des profils identiques : ils sont âgés de 20, 21 et 33 ans et présentent des empilements de condamnations sur leurs casiers judiciaires : les deux plus jeunes étaient d'ailleurs sous le coup de condamnations avec sursis. En plus des peines de prison, ils ont interdiction de fréquenter les abords du collège pendant trois ans.

Le principal du collège Berlioz, lui, n'était pas à l'audience