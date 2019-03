Entre 1500 et 2000 personnes dans les rues de Dijon pour l'acte 19 des "gilets jaunes"

Regain de mobilisation pour ce 19e samedi de manifestation des "gilets jaunes" à Dijon. Entre 1500 et 2000 personnes venues de toutes la région ont défilé dans les rues du centre-ville. Une tentative d'instaurer un squat a été interrompue par les forces de l'ordre. On compte deux interpellations.

Dijon, France

L'appel était lancé à se rassembler à Dijon pour ce 19e samedi de mobilisation des "gilets jaunes", entre 1500 et 2000 manifestants venus de toute la région Bourgogne-Franche-Comté y ont répondu. Les "gilets jaunes" ont investi un bâtiment désaffecté en face de la maison des syndicats rue Pierre Curie pour en faire la "maison du peuple", mais ont rapidement été délogés à coup de gaz lacrymogènes par les forces de l'ordre. La manifestation s'est terminée par des échanges tendus autour de la Place de la République. Deux personnes ont été interpellées.

à lire aussi Gilets jaunes : 19e journée de mobilisation, des tensions en régions et à Paris

A Dijon ça bouge !", Michel, "gilet jaune" venu depuis l'Alsace

Dans la foule nombreuse, beaucoup de "gilets jaunes" sont venus de loin comme une quinzaine d'Alsaciens débarqués tout droit du rond-point de Carspach-Sundgau près de Mulhouse. Parmi eux Michel, "chez nous, la mobilisation est quasiment terminée, mais on a entendu dire qu'à Dijon ça bouge !" .

La mobilisation est en hausse pour ce 19e samedi. © Radio France - Lila Lefebvre

Michel ne saura pas déçu, après un départ vers 14h30 de la place de la République, les centaines de manifestants présents se sont dirigés vers la place du Trente puis la place Wilson pour finalement s'arrêter devant la Maison des Syndicats rue Pierre Curie. L'objectif : prendre possession d'un local désaffectés des syndicats de cheminots pour y créer "la maison du peuple". Après avoir pris possession des lieux, un groupe d'une cinquantaine de manifestants est resté sur place pour garder le squat pendant que le cortège repartait. Mais une demi-heure plus tard ils ont été délogés par les CRS.

Echanges tendus rue de Tivoli. © Radio France - Lila Lefebvre

Une fin d'après-midi tendue

Le cortège a fait demi-tour pour les soutenir, en vain. Rapidement la foule a été dispersée par des gaz lacrymogènes et quelques tirs de lanceurs de balles de défenses vers 16h30. Finalement, les "gilets jaunes" ont pu se réunir à nouveau pour défiler dans les rues du centre-ville, jusqu'à la place du marché où la charge des CRS les a interrompu vers 18h00 et a créé un vent de panique sur les terrasses bondées. Ensuite les manifestants se sont à nouveau attroupés rue de la préfecture et place de la République où ils ont été dispersés à partir de 19h00 par les CRS et les Gendarmes mobiles.