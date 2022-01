Valence : trois hommes jugés pour avoir commis de multiples incendies

Trois prévenus étaient jugés par le tribunal correctionnel de Valence ce mardi 25 janvier 2022 pour de multiples incendies, dégradations et vols sur des sociétés de transport dont Chalavan et Duc de Montélimar et sur un site de stockage de gaz à Jonquières dans le Vaucluse.

Ils ont incendié et fait exploser trois-mille bonbonnes de gaz sur le site de stockage de Jonquières dans le Vaucluse en février 2017 et mis le feu, durant le même mois, à six camions et quatre remorques du transporteur Chalavan et Duc de Montélimar en février 2017. Ces trois jeunes de la Drôme et du Vaucluse étaient jugés au tribunal de Valence ce mardi 25 janvier 2022, un des trois prévenus est mis en cause dans une trentaine de faits commis entre mai 2016 et novembre 2017 dans le Sud Drôme et le Nord Vaucluse.

Durant un an et demi, ils enflamment des véhicules de sociétés de transport, détruisent des vitrines de magasins. Pratiquement à chaque fois ils brûlent des camions, des voitures, parfois même ils posent une remorque sur des rails de chemin de fer à Pierrelatte pour faire des dégâts.

Les trois jeunes âgés de 23, 24 et 29 ans ont reconnu les faits et se sont excusés. Pour chaque dégradation commise l'un des trois prévenus est toujours présent c'est Benjamin. Il a aujourd'hui 24 ans, il en avait 20 à l'époque. Cet ancien salarié de sociétés de transport s'explique et dit avoir voulu se venger de ses employeurs "c'était pour m'avoir licencié, je me sentais en colère, c'était comme une échappatoire de faire ça". Selon l'expertise psychologique son état est altéré par une pathologie psychiatrique.

Les deux autres individus, Flavien 29 ans et Nicolas 23 ans ont participé à plusieurs de ces incendies. Tous les deux semblent particulièrement influençables, Flavien "je l'ai fait pour avoir un ami, je me sentais puissant". Nicolas, a aidé Benjamin à enflammer le site de stockage de Jonquières "j'avais peur, il a haussé le ton" .

Les habitants ont cru à un acte de guerre

Selon l'avocat des parties civiles de Jonquières les habitants sont toujours extrêmement choqués et traumatisés, "les habitants ont cru à un acte de guerre". À Jonquières, ce soir-là des centaines de personnes ont vécu une soirée apocalyptique, 60 à 70 tonnes de bonbonnes de gaz ont explosé.

Pour l'un des avocats des parties civiles il y a forcément une fascination pour le feu chez Benjamin, d'ailleurs lors de ses auditions il a avoué regarder les flammes se propager. Ces actes de colère ont même crée un handicap chez un pompier volontaire qui intervenait sur un camion en feu sur l'A7 entre Salon de Provence et Vitrolles. Le véhicule était rempli de produits pharmaceutiques inflammables et le camion a explosé. Le souffle a été tel que le pompier est aujourd'hui sourd à 90 %.

Les dégâts estimés s'élèvent à plusieurs millions d'euros. Le procureur a requis des peines allant de 3 à 7 ans de prison avec suivi socio-judiciaire, injonction de soins, obligation d'indemniser les victimes, ne pas fréquenter les co-auteurs, mandat de dépôt au délibéré.

Le tribunal rendra son jugement le 15 février prochain.