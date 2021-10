Entre 30 et 40 % de cyclistes en plus avec un faubourg du Pont-neuf à sens unique à Poitiers

L'expérimentation a commencé 13 septembre rue du faubourg du Pont-Neuf et s'est terminée ce dimanche 24 octobre

Vous l'avez sans doute constaté si vous habitez Poitiers, le faubourg du Pont-neuf a connu quelques changements ces dernières semaines. Cet axe emprunté quotidiennement par 15 000 voitures faisait l'objet d'une expérimentation. La mairie écologiste de la ville cherche à améliorer la cohabitation des véhicules avec les vélos. Le choix a été fait de passer 600 mètres de cette rue à sens unique. Du 13 septembre au 3 octobre, les voitures n'avaient plus le droit de prendre la descente et du 3 au 24 octobre l'interdiction était dans le sens inverse. Les vélos, bus et véhicules de livraison pouvaient eux continuer à circuler dans les deux sens.

Plus de cyclistes, moins de clients

Cette expérimentation vient de prendre fin. La mairie va analyser l'ensemble des relevés pour tenter de voir dans quel sens, la cohabitation fonctionne le mieux. Mais les premières remontées semblent encourageantes. Selon la ville, le trafic des vélos a progressé de 30 à 40 % durant ce mois et demi. Il y avait environ 200 cyclistes qui empruntaient le faubourg quotidiennement avant l'expérimentation, toujours selon la mairie.

Les commerçants font un autre constat. Ils s'inquiètent d'une baisse de la clientèle. "On est sur moins 20/25 % dans certains commerces, alerte Stéphan Hamache, le président des commerçants du faubourg du Pont-neuf. Avec cette double expérimentation, les gens ont pris de nouvelles habitudes. Ils ne viennent plus dans le quartier. J'ai bien peur qu'on se retrouve avec des commerces en moins."

Une décision définitive début janvier

Les commerçants souhaitent une expérimentation à 30 km/h avec une circulation à double sens et l'interdiction de doubler les vélos © Radio France - Théo Caubel

Les résultats consolidés de cette expérimentation doivent être dévoilés en décembre avec une nouvelle réunion publique. La mairie devrait prendre une décision définitive au début du mois de janvier.