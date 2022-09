Entre 400 et 500 kilos de cannabis découverts dans une voiture abandonnée entre Tours et Blois sur l'A10

Du cannabis abandonné sur l'autoroute. Tôt, ce jeudi matin, l'autoroute A10 se retrouve perturbée dans le sens Tours-Blois, à hauteur de la commune de Santenay, ville frontière avec l'Indre-et-Loire, à l'est de Château-Renault.

La raison ? Un automobiliste perd le contrôle de son véhicule et percute le terre-plein central. Alertés, les gendarmes du Loir-et-Cher arrivent sur place et ne trouvent aucun automobiliste à bord. Il a pris la fuite. Et pour cause : dans la voiture, des gros paquets attirent l'œil et l'odorat des gendarmes qui trouveront entre 400 et 500 kilos de résine de cannabis, selon la procureure de la République de Blois. Soit une valeur marchande estimée entre 2 et 2,5 millions d'euros.

Un suspect arrêté et placé en garde à vue

Après la grosse découverte, les grands moyens sont déployés pour retrouver le fugitif, parti à pied. Près de 50 militaires, des gendarmes, ainsi qu'un hélicoptère sont déployés. La procureure de la République de Blois nous confirme qu'une personne a été interpellée et placée en garde à vue, comme le révélait la Nouvelle République. Même si pour l'instant, on ne sait pas s'il s'agit bien de l'automobiliste qui a abandonné le véhicule.