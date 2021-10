Entre deux et neuf ans de prison contre le réseau de proxénètes nigérians à Marseille

Ils faisaient venir des femmes du Nigéria pour les prostituer à Marseille. Le tout sous fond de sorcellerie et rite vaudou. Douze hommes et femmes condamnés entre deux et neuf ans de prison ce vendredi soir par le tribunal correctionnel de Marseille, pour proxénétisme et trafic d'être humains. La plupart de ces criminels nigérians dorment en prison, mais un mandat d'arrêt a été prononcé contre trois prévenus absents au délibéré.

Neuf de prison pour la tête du réseau

Tony Osemiwigie, 27 ans, présenté comme le "personnage central incontournable" de ce réseau criminel d'exploitation de prostituées à Marseille, Kelly Orobosa, 27 ans, décrit comme l'organisateur du passage de ces migrants entre l'Italie et la France, et Happy Sunday, l'un de ses adjoints, ont été condamnés à neuf années de prison. Vera Okoro, compagne de Tony Osemiwigie, s'est vue infliger huit ans de prison. Le couple avait été dénoncé en 2017 par Tassy et Beauty, deux prostituées qui se sont constituées partie civile.

À l'audience, ces victimes ont raconté comment, une fois arrivées en Europe, elles avaient été contraintes de se prostituer pour rembourser leur "dette de passage", habituellement fixée entre 45.000 et 60.000 euros. L'une d'elles a confirmé avoir été violée lorsqu'elle refusait de "travailler" et même ébouillantée après avoir été attachée sur un lit.

D'anciennes prostituées devenues proxénètes

Deux prévenues, des "mamas", d'anciennes prostituées devenues proxénètes une fois leur dette de passage apurée, ont été condamnées à cinq et six ans de prison et immédiatement arrêtées. L'une d'elle, Joy Uyi, a eu un malaise alors que les policiers la conduisaient vers le box des détenus, nécessitant l'intervention des marins-pompiers. "J'ai changé de vie, je travaille maintenant et mon fils a besoin de moi", avait lancé Mme Uyi à la clôture des débats.

"Cette criminalité ne doit pas s'implanter à Marseille" - Sophie Couillaud, procureure

Dans son réquisitoire la procureure Sophie Couillaud avait, jeudi, évoqué l'implantation à Marseille de ces gangs criminels nigérians. "Cette affaire plonge dans la marchandisation au plus haut niveau de l'être humain. Moins bruyante que celle qu'on juge habituellement, liée au trafic de drogue et aux règlements de comptes, cette criminalité ne doit pas s'installer à Marseille".

Entre 2014 et 2017, ce sont pas moins d'une quarantaine de jeunes femmes nigérianes de 18 à 30 ans qui ont été victimes de ce trafic entre l'Afrique, l'Italie et Marseille.