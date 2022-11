Entre deux et trois brigades de gendarmes supplémentaires en Dordogne

"On n'est qu'au début de ce processus" explique le patron des gendarmes, le colonel Jean-Philippe Demange "mais en Dordogne, il y aurait entre deux et trois nouvelles casernes de gendarmerie". L'État veut créer 200 casernes de plus partout en France. En Dordogne, le préfet Jean-Sébastien Lamontagne et le patron des gendarmes ont débuté un état des lieux pour déterminer où elles pourraient être positionnées : "il pourrait y en avoir au nord et à l'est de Périgueux" détaille le colonel Jean-Philippe Demange dans des communes où la population augmente et qui sont "proches d'axes où l'on peut effectuer des contrôles" mais également dans le Périgord Noir.

30 à 40 gendarmes de plus

Cela représenterait pour la Dordogne, 30 à 40 gendarmes de plus sur ces deux à trois casernes supplémentaires sur un effectif de 600 militaires répartis dans tout le département. Actuellement, selon le préfet, certaines communes se sont montrées intéressées mais il y a des conditions à remplir pour pouvoir accueillir une caserne de gendarmerie "il faut qu'il y ait des bureaux pour accueillir le public, mener des opérations judiciaires, mener des enquêtes et des logements", il faut également que la commune soit attractive pour les gendarmes et leurs familles, enfin il faut aussi que la commune participe financièrement à l'installation de ces nouvelles casernes. D'après le préfet, la liste des communes retenues sera dévoilée à la fin du mois de janvier.