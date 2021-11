Entre l'Isère et l'Ain, le pont de Lagnieu ausculté par des capteurs connectés

Treize capteurs connectés sont en cours d'installation sur le pont de Langieu entre l'Isère et l'Ain. Ces outils de pointe vont permettre de connaître avec beaucoup plus de précision l'état de l'ouvrage et d'organiser des travaux préventifs si nécessaire.

Le pont de Lagnieu qui enjambe le Rhône et relie l'Isère à l'Ain fait l'objet d'une expérimentation de pointe. Pendant trois ans, des capteurs connectés développés par le groupe Apave vont mesurer ses réactions à chaque passage de camion ou de voiture mais aussi face aux aléas météo ou aux crues.

Ce système doit permettre de mieux connaître les réelles capacités du pont. "C'est un pont qui est ancien, qui avait été bombardé pendant la Seconde guerre mondiale, reconstruit sur les appuis existants" explique Bernard Pérazio, vice-président du département de l'Isère en charge des mobilités, qui s'occupe de l'entretien de cet ouvrage. "Sur ces ponts maçonnés, on a des difficultés à recalculer la résistance au trafic poids-lourd de maintenant."

Treize capteurs connectés pour ausculter le pont en direct

Les inspections approfondies n'ont lieu que tous les trois ou cinq ans selon les ouvrages et se basent essentiellement sur un examen visuel et des calculs. Avec les treize capteurs connectés installés sur des points stratégiques par Apave, le pont de Lagnieu sera suivi en direct. "Actuellement, il y a des camions qui passent. Les capteurs enregistrent au fur et à mesure les vibrations provoquées par le trafic routier et nous on analyse la réponse de l'ouvrage" décrypte Jean-Luc Nectoux, le représentant du groupe Apave.

Cette technologie permet "d'anticiper des éventuels défauts qu'on n'aurait pas forcément vu à l'oeil nu." Les résultas pourront être utilisés "pour programmer des travaux plus en amonts, pour qu'on ne soit pas obligés d'être dans des situations où l'ouvrage sera dans un tel état de dégradation qu'il va nécessiter des travaux plus conséquents."

Anticiper les travaux

Préventif plutôt que curatif, ce qui peut éviter de couper la circulation alors que 16.000 véhicules empruntent ce pont tous les jours. Après un premier temps de mesures, les capteurs prendront leur position définitive en janvier et resteront en place pendant trois ans.

Cette expérimentation ne coûte rien au département de l'Isère, qui met à disposition ce pont à Apave pour que le groupe teste pour la première fois son dispositif grandeur nature et sur le long terme. L'Etat finance en partie ce projet puisque l'entreprise fait partie des lauréats de l'appel à projet "Ponts connectés" dans le cadre du plan France Relance.