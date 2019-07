Entre la canicule et la sécheresse, les jardins-potager s'adaptent

Jardiner pendant un tel été, aride et caniculaire, ce n'est pas toujours évident. La chaleur et le manque d'eau dérèglent le cycle de croissance des légumes et des plantes. Alors comment se débrouiller pour entretenir un potager dans des conditions pareilles?

Allonnes, France

Le soleil tape, et les légumes souffrent. T-shirt sur la tête. Manuel s'occupe de ses haricots, qui ne sont pas en grande forme. "il sont pas enretard, mais je crois que la fleur ne pousse pas aussi vite que les autres années. "

A quelques parcelles de là, Georges, 82 ans, s'occupe du potager qu'il cultive depuis près de 70 ans. La sécheresse, ça ne l'affole pas. "Là j'ai des salades, je les ai arrosées samedi matin, pour moi c'est frais." L'astuce de Georges pour que ses cultures ne souffrent pas de la chaleur: ils les arrosent la nuit, pour ne pas que l'eau s'évapore. Il préfère même le faire tôt le matin,, "car la terre est moins chaude."

Mais ça ne suffit pas: en plus de les arroser à des horaires précises, Georges entretient ses plants de salade en binant la terre après chaque arrosage: "ça forme une croûte pour que l'eau s'évapore moins. Et là la plante en profite plus."

Des astuces de jardinier que la mairie d'Allonnes recommande à tous les locataires des jardins familiaux dont la ville est propriétaire. Isabelle Agostini est en charge de ces jardins à la mairie: "on incite au binage et au paillage des parcelles, et à l'utilisation de plantes pas trop gourmandes en eau." Comme cultures résistantes à la sécheresse, on pense aux légumes-racine, carotte, betteraves, et les légumineuses, haricots ou pois.