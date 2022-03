Ce n'est que ce vendredi 11 mars que la justice et la gendarmerie communiquent. Le travail des enquêteurs a duré près d'un an et s'est soldé par l'arrestation de onze personnes début février. Les gendarmes de Loire-Atlantique ont démantelé un réseau de vol et recel de pots catalytiques.

Entre Loire-Atlantique et Bretagne, des pots catalytiques volés et revendus en Pologne : onze interpellations

L'enquête, menée conjointement par la brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Rezé et le groupe interministériel de recherches de Nantes, a démarré en juin, à Saint-Philbert-de-Grandlieu. Et elle porte sur le vol et le recel de milliers de pots catalytiques en Bretagne comme en Loire-Atlantique. "L'an passé, on a eu une hausse du nombre de faits signalés", fait savoir le lieutenant-colonel David Bolze, patron de la compagnie de Rezé.

Des pièces plein de métaux précieux dont les cours flambent

Les voitures ciblées sont des véhicules essence, des modèles entre 1998 et 2012, des modèles "anciens" dont le pot catalytique est plus facilement accessible. Ces pièces sont recherchées car elles contiennent des métaux précieux (rhodium, palladium, platine...), dont les prix s'envolent. "Il y a par exemple du rhodium qui vaut aujourd'hui 775.000 euros le kilo", indique un enquêteur du groupe des atteintes aux biens à la compagnie de Rezé. C'est huit fois plus que le cours de l'or.

Si l'enquête a pris plusieurs mois, c'est que les gendarmes ne voulaient pas seulement arrêter ceux qui volaient les pièces en Loire-Atlantique, notamment. Une fois un des voleurs identifié, ils se sont attelés à remonter ses contacts pour aussi mettre la main sur ceux qui recelaient les pièces, autrement dit qui vendaient les pièces volées. En l'occurrence, les pièces prenaient la direction de la Pologne, sous couvert d'une société de transport. "A un rythme d'entre 700 à 800 pots tous les quinze jours", précise le procureur de la République de Nantes, Renaud Gaudeul.

Interpellations début février

Début février, près de 200 gendarmes sont mobilisés pour des interpellations en deux vagues : le 2 février, d'abord les receleurs. Tous résident dans le secteur de Rennes. Ils ont été arrêtés à Nantes, Rennes et Saint-Brieuc. Cinq Polonais, deux femmes et trois hommes, âgés entre 32 et 40 ans, inconnus des services de police, de gendarmerie ou de la justice. Trois assuraient le ramassage des pots un peu partout dans le Grand Ouest et les deux autres se chargeaient d'acheminer le fruit des vols depuis Rennes vers la Pologne. Preuve de ce marché lucratif, l'équivalent de 210.000 euros ont été saisis chez les receleurs, dont 100.000 euros en espèces. 345 pots volés ont égaiement été trouvés lors de ces perquisitions.

Le lendemain, le 3, en Loire-Atlantique (Bouaye, Saint-Herblain, Rezé, Saint-Jean-de-Boiseau, Bouguenais, Le Pellerin), c'est au tour des six voleurs d'être arrêtés. Que des hommes, non sédentarisés, et eux bien connus de la justice. Ils ont entre 18 et 50 ans. "Eux intervenaient de manière indépendante, constituaient des stocks et alimentaient ainsi le trafic", confie la gendarmerie.

Procès le 1er septembre

"Il est rare de mettre fin à une filière complète", assure le procureur. Si sur la période septembre-décembre, les gendarmes ont pris entre 42 et 56 plaintes par mois, il n'y a eu que cinq procédures en février, après donc ce coup de filet. Les onze personnes mises en cause seront jugées le 1er septembre. Les receleurs ont été placés sous contrôle judiciaire ce mercredi 9 mars. Ils seront poursuivis pour recel habituel de biens provenant de vols avec dégradation, mais aussi des infractions au droit à l'environnement. Ils risquent jusqu'à 10 ans de prison.